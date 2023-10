Historyczna premiera i przecena o ponad 20 procent. CI Games zderza się z rzeczywistością

W piątek, 13 października, do sprzedaży trafia gra „Lords of the Fallen” wyprodukowana przez giełdową spółkę CI Games. Mimo bardzo pozytywnych recenzji, kurs w trzy sesje stracił ponad 22 procent.







W piątek, 13 października, "Lords of the Fallen" trafiła do sprzedaży na całym świecie, jednocześnie na wszystkie najważniejsze platformy. Jest to gra z gatunku RPG soulslike, określana przez spółkę jako "jeden z najważniejszych kamieni milowych w jej historii". Grę poleca prawie 70 proc. recenzentów.

Jak to zwykle bywa w branży gamingowej, sama premiera, z którą wiązano duże oczekiwania, spowodowała tzw. sprzedaż faktów i obsunięcie kursu. Po tym jak w czwartek, 12 października, akcje CI Games potaniały o 10 proc., piątek przynosi spadek kursu o kolejne 12 procent. Uwagę przykuwają obroty, przekraczające 25 mln zł. Są one wyższe niż np. na akcjach największego przedstawiciela branży, CD Projektu, notowanego w indeksie WIG20.

Wycena CI Games ma jednak z czego spadać. Kurs przez ostatnie miesiące rósł w oczekiwaniu na realizację ambitnych prognoz spółki związanych z tą grą. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy spółka podwoiła swoją wartość. Stopa zwrotu od początku roku, uwzględniająca ostatnie spadki wynosi około 60 procent.

CI Games jest wyceniana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na 730 mln zł. Marek Tymiński, prezes zarządu, jest w posiadaniu 29 proc. akcji.