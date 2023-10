Hiszpania: PLD Space wysłał europejską, prywatną rakietę w kosmos... i spadła

W sobotę, 7 października hiszpańska, prywatna firma kosmiczna PLD Space (Payload Aerospace S.L.) wysłała w kosmos swój moduł Miura-1. I choć lot trwał krótko, Hiszpanie odtrąbili sukces.

Jak przekonuje Reuters wysłana na orbitę rakieta to pierwszy w pełni prywatny, europejski projekt kosmiczny.

Start odbył się w nocy, z miejscowości Huelva w południowo-zachodniej części Hiszpanii. Miejscowość leży na wybrzeżu Atlantyku, nieopodal Gibraltaru. Kosmodrom nie jest jednak własnością omawianej firmy, a Hiszpańskiego Narodowego Instytutu Areokosmicznego.

Była to trzecia próba startu. Dwie poprzednie, ze względów bezpieczeństwa trzeba było przerwać.

To w końcu był to sukces, czy też nie? Hiszpanie są przekonani, że tak

Lot trwał zaledwie 306 sekund, po czym rakieta spadła do oceanu. Jak informuje PLD Space obecnie trwa akcja odzyskania modułu rakiety z dna morskiego.

Jak poinformował portal spacenews.com Miura-1 osiągnęła pułap 46 km. W teorii powinna móc się wznieść na 80. Taki lot trwałby znacznie dłużej, bo aż 12 minut.

Hiszpanie są przekonani jednak, że pomimo względnie mało imponującego wyniku tej trzeciej próby, odnieśli sukces. Jak zapewniają udało się przeprowadzić wszystkie procedury, jakie chcieli sprawdzić, dodatkowo cele misji osiągnięto. Zaowocują one w przyszłości, kiedy zastosują zaobserwowane i pozyskane dane, do ulepszenia swojej konstrukcji.

Start i nawet jego względny sukces są powodem do dumy. Sprawiają bowiem, że prywatny podmiot gospodarczy z Europy zaistniał na scenie prywatnych inicjatyw i projektów kosmicznych. W tym obszarze triumfy do tej pory raczej kojarzyły się z takimi markami jak SpaceX Elona Muska, czy gigantami rynku lotniczego jak Boeing i Airbus.

Warto także wiedzieć, że w europejskim kosmicznym sektorze gospodarki szykuje się więcej podobnych przedsięwzięć.

Niemieckie Isar Aerospace i Rocket Factory Augsburg prowadzą zaawansowane prace nad swoimi rakietami. Starty są zaplanowane na 2024 r. Projekty tego typu są także rozwijane w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach pracują inżynierowie z Orbex i firmy Skyrora. Brytyjczycy jednak nie podają planowanych dat startów.

Skąd pochodzi nazwa tego nowego modułu? Od byka, czyli bardzo hiszpańskiego zwierzęcia

Co ciekawe w przypadku Hiszpanów, nazwa ich rakiety nawiązuje do bardzo hiszpańskiego sportu - do korridy.

Miura to nazwa rodzaju byków, jakich w Hiszpanii używano do walk na arenach w trakcie korridy. Wybierano te byki do tych widowisk ze względu na ich agresywność, energię i siłę. Co po części może być łączone z ambicją hiszpańskiej firmy. Wchodzi ona bowiem na dobrze zdominowany rynek podróży i misji kosmicznych, w jakim nie łatwo będzie osiągnąć prawdziwy sukces.

Miura-1 ma udźwig 100 kg.