Hiszpania wstrzymała przetarg na 5G z powodu pandemii Covid-19

Hiszpańskie władze potwierdziły wstrzymanie planowanego przetargu na częstotliwości 5G z powodu pandemii Covid-19. Rząd w Madrycie wskazał, że powodem niedopełnienia terminów jest siła wyższa – podała agencja Reutera.

W ramach szerszej inicjatywy UE przyśpieszającej wprowadzanie standardu telekomunikacyjnego piątej generacji, Hiszpania miała do 30 czerwca zwolnić pasmo 700 MHz. Dotychczas było ono używane dla analogowego sygnału telewizji naziemnej, która miała być do tego czasu zmodernizowana do cyfrowego odpowiednika.

Hiszpania pozostaje jednak jednym z najpoważniejszych ognisk pandemii z ponad 85 tys. zainfekowanych koronawirusem SARS-CoV-2 i przeszło 7 tys. zgonów związanych z powodowaną przez niego chorobą Covid-19. Tamtejszy rząd uznał zatem, że siła wyższa uniemożliwia obecnie spełnienie zadania we wskazanym terminie.

Władze w Maadrycie przekazały Brukseli, że nowy harmonogram modernizacji zależny będzie od daty zakończenia podjętych z powodu epidemii środków nadzwyczajnych, m.in. ograniczeń przemieszczana się.

W ubiegłym tygodniu austriacki regulator telekomunikacyjny RTR zawiesił przetarg na częstotliwości 5G z powodu obecnego kryzysu. Dyrektor generalny francuskiej grupy Iliad Thomas Reynaud wskazał zaś, że prawdopodobnie taki sam los czeka aukcję pasm planowaną przez rząd w Paryżu.

Technologia łączności bezprzewodowej 5G ma się przyczynić do rozwoju takich rozwiązań, jak inteligentne miasta i samochody autonomiczne. Dotychczas sieć nowej generacji o krajowym zasięgu uruchomiła już Korea Południowa. Wdrożenia technologii prowadzone są również w innych krajach świata, m.in. w ChRL i USA.