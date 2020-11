Hiszpania: zatrzymany przez policję okazał paszport wirtualnej "mikronacji"

Na autostradzie w pobliżu A Coruna w hiszpańskiej Galicji policja zatrzymała kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość i nie miał zapiętych pasów. Podczas kontroli mężczyzna okazał paszport oraz prawo jazdy wirtualnej Republiki Wędrowniczej Menda Lerenda.

Kierowca twierdził też, że jest członkiem korpusu dyplomatycznego tego państwa. Całe zdarzenie opisała gazeta internetowa "El Espanol".

Na wydanym w 1999 r. i ważnym bezterminowo paszporcie, który okazał mężczyzna poddany kontroli przez hiszpańską policję, widniał napis: "Posiadacz tego dokumentu jest akredytowanym suwerenem Republiki Wędrowniczej Menda Lerenda". W adnotacji dodano: "Właściciel tego dokumentu tożsamości podlega prawu międzynarodowemu jako dyplomata zagraniczny".

Republika Wędrownicza Menda Lerenda to wirtualne państwo w cyberprzestrzeni. Na Wikipedii określana jest jako "mikronacja" oficjalnie proklamowana w 1999 r. W tym państwie jednostka jest definiowana jako "niezależna republika sama w sobie", a za swoje terytorium narodowe uznaje "powierzchnię, którą zajmuje jej suweren".

Według opisów internetowych Republika Wędrownicza Menda Lerenda ma konstytucję z 13 artykułami i flagę oraz spełnia wymogi art. 1 Konwencji w Montevideo dotyczącej klasyfikowania suwerennych państw. Aby zostać obywatelem wirtualnej republiki wystarczy wpłacić 50 euro.

Po odmówieniu okazania innych dokumentów i obrażeniu funkcjonariuszy, mężczyzna zaczął uciekać, jadąc pod prąd i zmuszając kilka samochodów do niebezpiecznych uników. Ścigało go kilka patroli policyjnych, aż do jego domu we wsi Oza-Cesuras. Tam mężczyzna zabarykadował się i odmówił wyjścia, utrzymując, że obejmuje go immunitet jako członka korpusu dyplomatycznego Republiki Wędrowniczej Menda Lerenda.

Po długich pertraktacjach zgodził się na okazanie prawdziwych dokumentów. Policja stwierdziła wówczas, że sąd dwukrotnie wystosował za nim wnioski o areszt i stawienie się, jego prawdziwe prawo jazdy dawno utraciło ważność, a tablice rejestracyjne samochodu nie odpowiadają pojazdowi, który prowadził.

Kierowca odmówił poddania się testom na obecność alkoholu i narkotyków. Został zatrzymany za liczne wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu drogowemu, brak ważnego pozwolenia na prowadzenie samochodu, odmówienie poddania się testom, opór wobec władzy i fałszowanie dokumentów.

Grażyna Opińska