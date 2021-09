Hiszpański gigant wydał już ponad 10 mld zł w Polsce. Teraz liczy na współpracę z energetyką

Za ponad 10,7 mld zł przejęliśmy wieże telekomunikacyjne od Polsat Plus i Play. W oparciu o tę infrastrukturę chcemy świadczyć nowoczesne usługi telekomunikacyjne m.in. dla sektora dystrybucji energii w Polsce. Rozmowy w tej sprawie już rozpoczęliśmy - mówi WNP.PL Santiago Argelich Hesse, dyrektor zarządzający Cellnex Poland.

Nowe wymagania energetyki

Rozmowy z polską energetyką

Polska: Zmiana paradygmatu

Surowe wymagania

Konsolidacja i inwestycje

Wspomaganie rozwoju OZE

Zwraca uwagę, że w przeszłości budowano sieci elektroenergetyczne w sposób zcentralizowany, a teraz powstają sieci zdecentralizowane, co wymusza potrzebę montażu dużej ilości czujników i detektorów pracy sieci. Te urządzenia trzeba koordynować, trzeba także monitorować produkcję energii i zapotrzebowanie na nią w taki sposób, aby sieć pracowała stabilnie. Dlatego też Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) jak i Operator Systemu Przesyłowego (OSP, czyli PSE Operator) potrzebują nowych narzędzi do zarządzania sieciami. Do tej pory opierano się na technologii Tetra.- Obecnie rozwijamy technologie oparte na sieciach telekomunikacyjnych 4 i 5 generacji, które umożliwiają świadczenie usług na wyższym poziomie. Sieci te zarządzają nie tylko automatyką bilansującą, ale także zapewniają usługi z zakresu bezpieczeństwa, mogą zapewniać również monitoring wizyjny dla infrastruktury. To jest rozwiązanie lepiej odpowiadające obecnym potrzebom niż było w poprzedniej generacji systemie infrastruktury energetycznej - zapewnia Santiago Argelich Hesse.Jak informuje, takie sieci już działają i grupa Cellnex ma je w swoim portfelu. Należąca do Grupy Cellnex spółka Edzcom zbudowała pierwszą w Finlandii sieć LTE 450, która jest wykorzystywana przez firmy z sektora energetycznego i służby ratunkowe. Cellnex realizuje projekt w Irlandii dla sektora energetycznego oparty na sieci LTE, inny projekt dedykowanej sieci powstaje także w Holandii. Santiago Argelich Hesse dodaje, że w całej Europie widać rosnące zainteresowanie podobnymi rozwiązaniami.Cellnex już rozpoczął rozmowy o współpracy z polskimi grupami energetycznymi.- W ostatnich miesiącach kontaktowaliśmy się ze spółkami z polskiego sektora dystrybucji energii. Rozmowy z tymi grupami są na różnym etapie zaawansowania, niektóre z nich to dopiero wstępne negocjacje, niektóre toczą się już pewien czas. Czekamy na odpowiedzi ze strony OSD na nasze pomysły i propozycje - informuje Santiago Argelich Hesse.Przekonuje, że Cellenex oferuje rozwiązania korzystne dla wielu podmiotów.- Naszą zasadą jest to, że zawsze jesteśmy neutralni, co oznacza, że nasza infrastruktura musi być dostępna na takich samych zasadach dla wszystkich zainteresowanych, czy to OSD, OSP, czy to administracja publiczna lub przedsiębiorstwa. Neutralność i otwartość na różne rozwiązania to podstawa - informuje Santiago Argelich Hesse.Zwraca uwagę na fakt, że z racji tego, że Cellnex posiada już w Polsce rozbudowaną infrastrukturę i doświadczony w praktyce zespół, jest w stanie zbudować sieć LTE 450 znacznie szybciej, niż same podmioty z sektora energii.- W ciągu jednego roku możemy zbudować sieć LTE 450, z której korzystać mogliby wszyscy polscy OSD, a także i OSP. Taką sieć możemy zbudować po niższych kosztach, a to dlatego, że będziemy wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę i nasze doświadczenie - zapewnia Santiago Argelich Hesse.Z racji tego, że Cellnex jest inwestorem branżowym, to jest też w stanie przejąć na siebie ryzyko wykonania i eksploatacji takiego projektu.Santiago Argelich Hesse przyznaje, że perspektywa zawarcia pierwszych kontraktów z polskimi spółkami energetycznymi nie jest bliska.- Pracujemy w złożonym środowisku, które wymaga pogodzenia różnych interesów. Zanim pojawił się Cellnex, na stole była koncepcja samodzielnej budowy sieci krok po kroku przez spółki sektora energii. Cellnex przedstawił alternatywny sposób budowy. Nasza propozycja zmieniająca wyjściowe założenia, wymaga weryfikacji stanowisk wszystkich stron, muszą się oni przekonać, czy to co oferujemy, jest dobrym i spełniającym specyficzne wymagania tego sektora rozwiązaniem - podkreśla Santiago Argelich Hesse.Przekonuje, że jeżeli OSD będą szukali rozwiązania "pod klucz" od specjalisty z rynku, to może to na dziś być lepszym rozwiązaniem niż wcześniej dyskutowana w polskim sektorze energii koncepcja.- To, jak szybko decyzja zostanie podjęta, zależy od tego, kiedy OSD stwierdzą, czy oferujemy dobre rozwiązanie, a jeśli tak, to czy będą chcieli je zrealizować. Zależy to także od źródeł finansowania, czy będą użyte środki z Krajowego Planu Odbudowy, czy inne środki dostępne wewnętrznie w sektorze, czy też może środki od inwestorów takich jak Cellnex - mówi Santiago Argelich Hesse.Niezależnie od tego, jaki model zostanie wybrany dla realizacji budowy sieci LTE 450 dla sektora energetycznego, wiadomo, że taki projekt stanowi dla OSD koszt i ten koszt musi zostać uwzględniony przy tworzeniu taryf, a więc będzie mógł wpłynąć na poziom cen energii.Jednak szerokie zastosowanie automatyki sieciowej zmniejszy straty energii w sieci, a efektywniejsza integracja OZE, w szczególności ułatwienie dynamicznego korzystania z tańszej energii, powinny spowodować, że sumarycznie rachunki za elektryczność wreszcie przestaną rosnąć.Santiago Argelich Hesse podkreśla, że sieć telekomunikacyjna budowana na potrzeby sektora energetycznego musi spełniać bardzo surowe wymagania co do dyspozycyjności i niezawodności, znacznie większe niż jest to w przypadku tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych, ponieważ awaria takiej sieci oznacza bolesną przerwę w dostawach energii elektrycznej, uderzającą we wszystkich.Takie parametry jak dyspozycyjność i czas reakcji na awarie mają bardzo duże znaczenie. To z kolei wymaga kompetencji, wykorzystania doświadczeń i pracy najlepszych zespołów tak, aby te sieci realizowały swoje zadania, do których zostały zbudowane, z absolutnie minimalnym poziomem awaryjności.Przejmując spółkę Polkomtel Infrastruktura, Cellnex przejął także ok. 500 pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci. Utrzymywali oni sieć Polkomtela o mniej wyśrubowanych wymaganiach, jeśli chodzi o dyspozycyjność sieci. Dla porównania, w spółce PGE Systemy - operującej na znacznie mniejszym obszarze - także pracuje ok. 500 osób, ale większość zajmuje się innymi ważnymi dla funkcjonowania Grupy PGE zadaniami, a zespół dedykowany do budowy i obsługi sieci LTE 450 jest jeszcze dosyć skromny. Zespół, który Cellnex przejął w spółce Polkomtel Infrastruktura, oczywiście musi być rozbudowany dla obsługi sieci LTE 450, ale nie musi być podwojony.- Cellnex deklaruje gotowość do zainwestowania swoich środków w budowę sieci LTE 450, wycenianej przez energetykę - przy takich parametrach, jakich potrzebują OSD - na przeszło 1 mld zł. Polski sektor energetyczny musi obecnie realizować także wiele innych inwestycji, gdzie może wykorzystać te pieniądze. Cellnex z chęcią zapewni kapitał i zainwestuje w Polsce w sieć LTE 450 w formule "pod klucz". Jeśli okaże się to optymalne kosztowo dla sektora, własność infrastruktury może po uruchomieniu sieci przejść na państwowe podmioty energetyczne, a następnie zostać spłacona w trakcie eksploatacji. Jesteśmy tu otwarci na różne, nawet wcześniej nie praktykowane rozwiązania, jeśli naszemu klientowi będą pozwalały na korzyści. Co ważne jednak, będzie to dla wszystkich opłacalne, bo najdroższe elementy infrastruktury będą udostępniane nie tylko OSD, ale także innym zainteresowanym - zaznacza Santiago Argelich Hesse.Jak zapewnia, grupa posiada środki na dodatkowe inwestycje w Polsce.- Postrzegamy Polskę jako bardzo interesujący rynek. Wierzymy, że sieci krytyczne, jak LTE 450, będą wymagały dodatkowych inwestycji, nie tylko w sektorze energetycznym, ale również w przemyśle i transporcie - np. rozbudowa sieci drogowej wiąże się także z koniecznością budowy tuneli, które trzeba wyposażyć w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwaną łączność na całej długości tunelu. Cyfryzacja usług administracji publicznej w Polsce w najbliższych 5-7 latach została wyszacowana na ok. 15 mld zł. Cellnex jest zainteresowany udziałem w tych inwestycjach - deklaruje Santiago Argelich Hesse.Jak informuje, obecnie priorytetem grupy w Polsce jest konsolidacja posiadanej infrastruktury, co też będzie wymagać istotnych nakładów. Równie ważnym zadaniem jest udział w nowych projektach sieciowych.- Jeżeli nadarzy się okazja przejęcia infrastruktury telekomunikacyjnej, która byłaby uzupełnieniem naszych aktywów i dawała szansę na dalsze osiąganie synergii, to będziemy się zastanawiać nad jej przejęciem. Niekoniecznie będziemy chcieli kupować większe ilości masztów telekomunikacyjnych, ale interesowałaby nas infrastruktura światłowodowa i budynki techniczne, jak np. centra danych. To infrastruktura konieczna do obsługi istniejącej i nowych sieci - tłumaczy Santiago Argelich Hesse.Nowe rozwiązania telekomunikacyjne mogą być przydatne także przy rozwoju OZE w Polsce. W tej chwili coraz częściej dyskutuje się o fizycznych ograniczeniach dla przyłączeń OZE do sieci elektroenergetycznej, stąd też pojawiają się pomysły spowolnienia rozwoju energetyki prosumenckiej, a nawet generalnie źródeł OZE.Typowa instalacja prosumencka w Polsce ma moc ok. 6-10 kW, a największa farma fotowoltaiczna w Polsce ma moc 70 MW. Dla porównania, klasyczne bloki węglowe mają moc 200-400 MW, a najnowsze jednostki węglowe to moc ponad 900 MW. To pokazuje, że struktura wytwarzania energii ze zcentralizowanej, z dużymi blokami, zmienia się w strukturę rozproszoną, z dużą ilością małych źródeł. I do tych zmian trzeba dostosować także sieć elektroenergetyczną. Jest tutaj kilka ważnych zadań do wykonania.- Musimy zwiększyć możliwości przełączania obwodów w sieci. Chodzi o możliwość stwarzania obwodów, w których energia raz płynie w jedną stronę, a czasami w inną. Takie obwody powinny poprawić możliwości bilansowania - mówi Andrzej Piotrowski, dyrektor ds. sieci krytycznych w Cellnex Poland.Druga rzecz to uruchomienie, także lokalnych, możliwości kompensowania wytwarzania i poboru energii.- W tej chwili jest potężny ruch modernizacji ciepłowni na elektrociepłownie, to są jednostki o mniejszej i średniej mocy, rzadko przekraczają 50 MW. Mogą one pracować jako elementy wyrównujące zapotrzebowanie w zależności od sytuacji w sieci energetycznej. Dla uzyskania efektywności i stabilności w sieci, powinny być sterowane nie przez PSE tylko lokalnie, przez OSD. Istotna staje się też kwestia zarządzania magazynami energii i punktami ładowania samochodów elektrycznych, których pojawia się coraz więcej. Magazynami energii są także elektrownie szczytowo-pompowe (ESP), ale ich moc i gromadzona energia są niewystarczające dla zbilansowania przerw i nadmiarowego wytwarzania przez OZE. Gdyby ESP pracowały z pełną mocą, to czas ich pracy wyniósłby tylko cztery godziny, a przerwa w wietrze może wynieść np. tydzień - dodaje Andrzej Piotrowski.Rosnąca ilość prosumentów, niewielkich źródeł OZE i klastrów energii powoduje konieczność rozwoju narzędzi do monitorowania stanu pracy sieci. Mogą to być np. specjalne czujniki, ale także nowoczesne inteligentne liczniki. Na bazie tych informacji, można mieć lepszy obraz tego, co się dzieje w sieci i podejmować decyzje dotyczące przełączeń obwodów, uruchamiania źródeł, odbiorników energii, magazynów itp. Te wszystkie elementy muszą być połączone systemem łączności.- Ktoś powie, że do tej pory takie systemy automatyki, jak SCADA, używane były w energetyce i jakoś się komunikowały. Tak, były używane światłowody, które w przypadku niewielkiej ilości jednostek wytwórczych można było stosunkowo łatwo poprowadzić. I to było głównie na bardzo wysokich napięciach 200 czy 400 kV. Obecnie mówi się, że na 100 kilometrów sieci dystrybucyjnej średniego napięcia powinno być kilkanaście rozłączników. Zapewne praktyka pokaże, że powinno być ich o wiele więcej, a część z nich musi zostać zamontowana także na sieci niskiego napięcia, ponieważ łączność będzie potrzebna wszędzie. W takiej sytuacji łączność radiowa jest jedynym sensownym rozwiązaniem - podsumowuje Andrzej Piotrowski.