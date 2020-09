Hitachi rezygnuje z budowy elektrowni atomowej w Wielkiej Brytanii

Japoński konglomerat technologiczny Hitachi ogłosił w środę, że ostatecznie rezygnuje z planu budowy elektrowni atomowej w Wielkiej Brytanii z powodu zbyt wysokich kosztów inwestycji – donoszą światowe media.

Projekt budowy składającej się z dwóch reaktorów elektrowni atomowej na wyspie Anglesey w północnej części Walii o planowanej mocy niemal 3 gigawatów prowadzony przez spółkę zależną Hitachi - Horizon Nuclear Power Ltd. - był zawieszony od początku 2019 roku. Od tego czasu japoński koncern bezskutecznie zabiegał o dodatkowe wsparcie ze strony brytyjskiego rządu dla inwestycji, której sumaryczna wartość oceniana jest na 20 mld funtów - informuje agencja AFP.

W opublikowanym w środę komunikacie prasowym informującym o ostatecznej rezygnacji z budowy nowej elektrowni atomowej na terenie sąsiadującym z zamkniętą w 2015 roku po 44 latach użytkowania elektrownią Wylfa Nuclear Power Station Hitachi umotywowało swoją decyzję coraz trudniejszymi warunkami rynkowymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

AFP zwraca uwagę, że rezygnacja z projektu budowy elektrowni, która docelowo miała zapewnić pokrycie ok. 6 proc. brytyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, nastąpiła w trudnym dla rządu Borysa Johnsona momencie. Wielka Brytania jest w trakcie zastępowania zamkniętych w latach 1989-2015 kilkunastu elektrowni atomowych wyposażonych w przestarzałe reaktory typu Magnox oraz czterech kolejnych (spośród 8 aktualnie działających) z reaktorami typu AGR przeznaczonych do zamknięcia w latach 2023-24. W części z projektów budowy nowych central nuklearnych uczestniczy chiński koncern CGN, co budzi coraz liczniej podnoszone przez konserwatywnych deputowanych wątpliwości związane z napięciami ekonomicznymi i dyplomatycznymi na linii Londyn - Pekin.

Elektrownie atomowe dostarczają ok. 20 proc. energii elektrycznej zużywanej w Wlk. Brytanii, a władze chciałyby utrzymać ten udział w kontekście planu osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 roku.

