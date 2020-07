Hitachi zamierza umacniać swoją pozycję w energetyce m.in. w Europie

Japoński konglomerat Hitachi ogłosił w czwartek zamiar rozwijania i umacniania swojej pozycji w branży energetycznej w Europie, Ameryce Płd. i na Bliskim Wschodzie. Dzień wcześniej spółka sfinalizowała przejęcie oddziału energetycznego szwajcarskiej grupy ABB.

Hitachi w środę sfinalizowało po dwóch latach wykup 80,1 proc. udziałów w oddziale szwajcarskiego konglomeratu ABB zajmującym się rozwiązaniami do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Największa akwizycja w historii japońskiej spółki miała wartość ok. 6,1 mld euro (6,9 mld dolarów). W jej efekcie zatrudnienie w Hitachi zwiększyło się o o ok. 36 tys. osób.

Japoński koncern zarejestrował w szwajcarskim Zurychu nowy podmiot Hitachi ABB Power Grids. Zgodnie z czwartkowym komunikatem, Hitachi ma zamiar wykupić w przyszłości pozostałe niespełna 20 proc. udziałów w oddziale energetycznym ABB, przekształcając go we własną spółkę w pełni zależną. Ma to być możliwe w okolicach 2023 r. lub w późniejszym terminie - odnotowuje agencja Kyodo.

Zgodnie z zapowiedzią koncern zamierza wykorzystać nowe zasoby do dalszego rozwijania swojej pozycji na rynkach poza Japonią, w szczególności w Europie, Ameryce Południowej oraz w krajach Bliskiego Wschodu. "Chcemy zaopatrywać świat w zaawansowane rozwiązania energetyczne i stać w awangardzie innowacji dzięki naszym technologiom cyfrowym" - powiedział na internetowej konferencji prasowej dyrektor generalny Hitachi Toshiaki Higashihara.