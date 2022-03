Holandia: dostawcy usług internetowych blokują strony rosyjskich mediów związanych z Kremlem

Najważniejsi operatorzy internetowi w Niderlandach poinformowali, że zablokują we wtorek co najmniej sześć stron rosyjskich mediów państwowych m.in. kanał RT oraz Sputnik.

Holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM) poinformował dostawców usług internetowych, że nie widzi żadnych przeciwskazań dla takiego ruchu.

"Pomimo naszych zasadniczych zastrzeżeń do blokowania stron internetowych, chcemy przestrzegać unijnego zakazu rozpowszechniania rosyjskiej propagandy" - powiedział rzecznik firmy KPN cytowany przez portal RTL Nieuws i zapewnił, że stanie się to "około południa".

"Zablokujemy te strony tak szybko, jak to możliwe" - powiedział z kolei rzecznik operatora Vodafone/Ziggo. O godzinie 13.30 strona internetowa sputnik.ru była niedostępna u klientów korzystających zarówno z internetu stacjonarnego jak i mobilnego w tej firmie.

Komisja Europejska w zeszłym tygodniu zakazała dostępu do niektórych rosyjskich mediów państwowych, twierdząc, że są one "kremlowskimi narzędziami" do rozpowszechniania propagandy na temat wojny z Ukrainą.

Sankcje dotyczą transmisji i dystrybucji za pośrednictwem satelity, telewizji kablowej, internetowych kanałów wideo oraz zarówno nowych, jak i istniejących aplikacji. RT i Sputnik działają w Niderlandach jedynie przez internet.

Z kolei Holenderskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (NVJ) nazwało w ubiegłą środę blokowanie rosyjskich mediów "zniżeniem się do poziomu Rosji".

Według sekretarza NVJ Thomasa Bruninga "w dzisiejszych czasach musimy walczyć o wolność informacji". "Nie można ufać informacjom z RT czy Sputnika, ale wolność wypowiedzi jest czymś, co trzeba pielęgnować" - napisał na stronie internetowej organizacji jej sekretarz.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek