Holandia: uczestnicy międzynarodowej konferencji za odpowiedzialnym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w wojskowości

Uczestnicy konferencji z 60 państw opowiedzieli się w czwartek za odpowiedzialnym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji (AI) w wojskowości - poinformowano w Hadze podczas REAIM - Summit.

Uczestnicy zorganizowanej przez rząd Holandii konferencji podpisali deklarację, w której zobowiązali się do podjęcia "odpowiednich zabezpieczeń i ludzkiego nadzoru nad wykorzystaniem systemów AI" oraz "do współpracy, dzielenia się wiedzą poprzez wymianę dobrych praktyk i wyciągniętych wniosków" - napisał portal TSA. Do współpracy przy wdrażaniu międzynarodowych norm w odniesieniu do militarnego wykorzystania AI oraz broni autonomicznej wzywała m.in. Bonnie Jenkins, podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń w Departamencie Stanu USA - poinformowała agencja Reutera.

"AI zmienia sposób, w jaki żyjemy; zmienia sposób, w jaki pracujemy, i wyraźnie zmienia wojsko. Ocenia się, że AI jest tak przełomowa jak technologia nuklearna i ma ogromny potencjał" - powiedział minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra w przemówieniu inaugurującym REAIM 2023. Park Jin, minister spraw zagranicznych Korei Południowej, która była współgospodarzem spotkania, podkreślił zaś, że wyzwania stawiane przez technologię AI wymagają uwagi polityków.

Podkreślając szybkie tempo rozwoju technologii, Hoekstra zaapelował do społeczności międzynarodowej o budowanie wspólnych standardów w celu złagodzenia zagrożeń wynikających z wykorzystania sztucznej inteligencji.

Konferencja została zorganizowana na wniosek holenderskich parlamentarzystów, którzy w 2021 wezwali rząd do pracy nad traktatem regulującym użycie broni autonomicznej.

Dwudniowy szczyt miał na celu zbadanie postępów w zakresie AI i modeli uczenia maszynowego w kontekście militarnego wykorzystania, zrozumienie ich ograniczeń oraz możliwości budowania zespołu człowiek-maszyna. Jednym z kluczowych zagadnień jest kwestia podejmowania decyzji: komu przypadnie? Ludziom czy algorytmom?

Sztuczna inteligencja umożliwia maszynom uczenie się na podstawie doświadczeń, dostosowywanie się do nowych informacji i wykonywanie zadań podobnych do ludzkich.