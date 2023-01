Holandia uderzy w chiński sektor produkcji chipów? USA naciskają

Amerykańskie władze domagają się od Holandii wprowadzenia przepisów utrudniających Chinom produkcję chipów. Podobnych do tych, które w październiku 2022 r. wprowadziła w odniesieniu do swoich firm administracja Joe Bidena.

Rząd amerykański w oficjalnej nocie wyraził nadzieję, że Holandia w trybie pilnym zastosuje się do wprowadzenia ograniczeń na eksport do Chin technologii produkcji półprzewodników.

Dotyczy to między innymi eksportu technologii przez koncern informatyczny ASML, który od wielu lat dostarcza chińskim odbiorcom maszyny do druku litograficznego. W 2021 roku wartość sprzedaży sprzętu starszego typu, nie objętego dotąd sankcjami, przekroczyła 2 mld dolarów.

Ostatnio jednak rząd holenderski odmówił wydania nowej licencji eksportowej ASML na eksport najbardziej zaawansowanych technologii, opierając się właśnie na wytycznych w tej sprawie przygotowanych w Stanach Zjednoczonych.

- Holandia nie czuje presji ze strony Waszyngtonu, aby przyjąć nowe przepisy ograniczające eksport technologii do produkcji półprzewodników. Jest to dziedzina, w której jesteśmy globalnym graczem i możemy o tym dyskutować bez natychmiastowego mówienia w kategoriach wywierania presji - powiedział podczas cotygodniowej konferencji prasowej premier Holandii Mark Rutte.

Premier Rutte w przyszłym tygodniu udaje się do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, aby omówić kwestie bezpieczeństwa i wzajemnych relacji handlowych w tym także eksportu urządzeń do produkcji chipów, a zwłaszcza systemów litograficznych do tworzenia układów scalonych.