Holding czeskiego miliardera przejmuje polskie Clearcode

Warsaw Equity Group sprzedaje udziały w Clearcode z siedzibą we Wrocławiu, firmie tworzącej oprogramowanie dla branży AdTech i MarTech. Jest to część procesu przejęcia polskiego podmiotu przez Aricoma Group, jednego z największych dostawców IT w Europie Środkowo-Wschodniej, spółki z holdingu najbogatszego Czecha Karela Komárka.

Strategia Warsaw Equity Group

- W ciągu ostatnich kilku staliśmy się rozpoznawalnym podmiotem w obszarze budowy oprogramowania dla sektora AdTech i MarTech. Przejęcie przez inwestora branżowego to naturalny krok i szansa na dalszy rozwój - wyjaśnia prezes Clearcode Piotr Banaszczyk.- Ostatnie lata były bardzo pomyślne dla Clearcode, dzięki czemu inwestorzy, w tym WEG, mogli zrealizować strategię wyjścia z inwestycji, przy okazji zapewniając sobie satysfakcjonującą stopę zwrotu. Część pozyskanych w ten sposób środków zostanie zainwestowana w dalszy rozwój Piwik PRO. Cały czas widzimy przestrzeń do dynamicznego wzrostu spółki w ramach obecnej struktury właścicielskiej - ocenia Maciej Zawadziński, współzałożyciel Clearcode oraz akcjonariusz i prezes Piwik PRO.Transakcja ma otworzyć przed Clearcode nowe możliwości biznesowe i pozwolić osiągać korzyści dzięki synergii z wywodzącą się z Czech firmą Aricoma Group. To jeden z największych środkowoeuropejskich dostawców usług IT, mający ugruntowaną pozycją w krajach skandynawskich. Firma generuje przychody na poziomie 340 mln euro rocznie oraz zatrudnia 3 tys. specjalistów w ponad 15 centrach w całej Europie. Wśród klientów znajduje się ponad 200 podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, działających na ponad 20 rynkach.Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania z obszaru transformacji cyfrowej. Wśród świadczonych przez nią usług są m.in: projektowanie i doradztwo w zakresie UX, tworzenie oprogramowania na indywidualne zamówienie, zarządzanie infrastrukturą i operacjami IT czy rozwiązania chmurowe, w tym dotyczące bezpieczeństwa.WEG jest zarządzany przez przedsiębiorców, którzy poza własnym kapitałem, dostarczają biznesom jednocześnie wsparcie operacyjne i strategiczne.W 2021 roku Grupa wdrożyła nową strategię inwestycyjną. Skupia się w niej na podmiotach w fazie wzrostu, których produkt został zwalidowany przez rynek i które posiadają silne przewagi konkurencyjne. Wspiera wzrost skali działalności, m.in poprzez stwarzanie warunków do rozwoju dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich efektywności operacyjnej.- Nasze wsparcie wykracza daleko poza inwestycję kapitałową. Naszą wizję zamknęliśmy w słowach: Partners for Growth. Ze spółkami pracujemy w sposób strategiczny, skupiając się na zwiększaniu efektywności kluczowych procesów biznesowych i maksymalizacji potencjału zespołu i organizacji. Clearcode jest świetnym przykładem oddziaływania naszej strategii inwestycyjnej w duchu partnerstwa - tłumaczy Przemysław Danowski, partner zarządzający Warsaw Equity Group.