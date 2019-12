Holenderski radny włamywał się na konta iCloud tysięcy kobiet

Holenderski radny może spędzić kilka lat w więzieniu za włamywanie się na konta chmury iCloud należące do tysięcy kobiet i zamieszczanie w internecie intymnych materiałów, w tym filmów jednej z jego ofiar. 35-letni mężczyzna zasiadał w lokalnej radzie Almere.

Według prokuratury, ofiarami polityka znanego jako Mitchel van der K. były zarówno kobiety, które znał osobiście, jak i celebrytki takie, jak np. youtuberka Laura Ponticorvo i była gwiazda holenderskiej drużyny hokejowej kobiet Fatima Moreira de Melo.

Mężczyzna włamywał się na konta iCloud, pocztę elektroniczną i do kont w komunikatorach internetowych swoich ofiar. Ponadto oskarżono go o wypuszczenie do internetu intymnych zdjęć i nagrań jednej z pokrzywdzonych - blogerki Ponticorvo. Według serwisu Infosecurity Magazine to właśnie ten czyn doprowadził do wszczęcia śledztwa w jego sprawie oraz ostatecznie - aresztowania go. Van der K. oskarżony jest również o podszywanie się pod inne osoby celem wyłudzenia zdjęć ofiar.

Oskarżony przyznał się do włamywania na konta pokrzywdzonych kobiet, ale jak twierdzi, został do tego zmuszony przez internetowych wyłudzaczy pieniędzy, szantażujących go ujawnieniem jego własnych intymnych zdjęć.

Prokuratura poinformowała, że ponad połowa pokrzywdzonych kobiet stykała się z Van der K. w środowisku zawodowym lub prywatnie. Oskarżenie nie daje wiary tłumaczeniom polityka: "dlaczego nieznani cyberszantażyści mieliby zmuszać oskarżonego do przeglądania kont tych kobiet w poszukiwaniu zdjęć i nagrań?" - pytają organy.

Incydenty miały miejsce w ciągu trzech lat, od 2014 do 2017 roku. Oskarżyciele domagają się dla polityka orzeczenia kary pozbawienia wolności na okres trzech lat. Sąd ma ostatecznie rozpatrzyć sprawę 24 grudnia.