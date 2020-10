Honda potwierdziła 26. zgon związany z wadliwymi poduszkami powietrznymi

Sierpniowy wypadek ze skutkiem śmiertelnym Hondy Civic w Arizonie w USA miał związek z usterką poduszki powietrznej - wykazało wspólne dochodzenie Hondy i amerykańskiej agencji nadzoru ruchu drogowego. To już 26. potwierdzony zgon związany z poduszkami powietrznymi Takata.

Sprawa badana przez agencję NHTSA wspólnie z Hondą tyczy się wypadku, do którego doszło 20 sierpnia br. w mieście Mesa w amerykańskim stanie Arizona. W następstwie kolizji zginął wówczas kierowca Hondy Civic 2002, który padł ofiarą usterki w poduszkach powietrznych japońskiej firmy Takata.

Jak podkreślił producent samochodu, Honda Civic 2002 była objęty akcją serwisową od grudnia 2011 r. pod kątem wadliwych poduszek powietrznych po stronie kierowcy i dodatkowo od 2014 r. ze względu na zabezpieczenie instalowane przy siedzeniu pasażera. Agencja Reutera odnotowuje, że przed sierpniowym wypadkiem Honda 15-krotnie w przeciągu ośmiu lat rozsyłała powiadomienia do zarejestrowanych nabywców modelu. Ofiara ostatniego zdarzenia nie była jednak zarejestrowana jako właściciel i nie wiadomo, czy wiedziała o wycofaniu pojazdu.

To już 17. zgon potwierdzony zgon związany z wadą poduszek powietrznych Takaty w samych Stanach Zjednoczonych; 15. w samochodach Hondy - dwa inne wypadki tego rodzaju w USA miały miejsce w pojazdach Forda. Na całym świecie usterka przyczyniła się do śmierci co najmniej 26 osób. Dalsze ok. 300 osób odniosło mniej poważne rany. Poprzedni potwierdzony zgon w USA związany z poduszkami Takaty miał miejsce w czerwcu 2018 r. Wówczas również zginął kierowca Hondy Civic 2002. Także ten wypadek miał miejsce w Arizonie, w miejscowości Buckeye.

Wadliwe poduszki powietrzne Takaty umieszczano przez ostatnie 20 lat w pojazdach produkowanych przez 19 dużych producentów na całym świecie - oprócz Hondy i Forda m.in. Nissana, Daimlera, Fiata Chryslera, Ferrari, Mazdy i Subaru. Według danych amerykańskiej agencji bezpieczeństwa drogowego NHTSA wycofaniami objęto dotychczas ok. 100 mln poduszek Takaty, z czego 63 mln zainstalowanych było w ponad 40 mln pojazdów w samych Stanach Zjednoczonych. Ujawnienie usterki sprowokowało największą akcję serwisową w USA - wskazuje Reuters.

Sama Honda od 2008 r. wycofała z rynku amerykańskiego blisko 13 mln pojazdów z poduszkami firmy Takata i wymieniła 16 mln urządzeń. Ostatnia akcja przywoławcza Hondy związana z tą sprawą miała miejsce w styczniu br. i objęła 2,7 mln pojazdów w Ameryce Północnej wyprodukowanych w latach 1996-2003. W sierpni br. dwa amerykańskie oddziały producenta zobowiązały się, bez przyznawania się do odpowiedzialności za zdarzenia, do zapłaty 85 mln dolarów w ramach ugody z kilkudziesięcioma organami stanowymi badającymi sprawę.

Japońska spółka Takata używała azotanu amonu do wywoływania niewielkiej eksplozji pozwalającej napełnić poduszkę powietrzem. Jednak jakość substancji pod wpływem wysokiej temperatury i dużej wilgoci mogła z czasem się pogarszać, a w konsekwencji doprowadzać do zbyt gwałtownego wybuchu, rozrywającego metalowy pojemnik i mogącego ranić kierowcę i pasażerów.