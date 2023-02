Honda szykuje nową generację ogniw paliwowych

Honda zapowiedziała wprowadzenie w przyszłym roku nowej generacji ogniw paliwowych. Koncern przygotował kompleksowy i ambitny plan ekspansji i celuje w segmenty rynku motoryzacyjnego, które do tej pory pozostawały na uboczu procesu odchodzenia od silników spalinowych.

Szczegóły techniczne pozostają objęte tajemnicą, aczkolwiek z udostępnionych informacji wyłania się interesujący obraz.

Honda pracuje nie tyle nad samymi ogniwami wodorowymi, co całym systemem opartym o nie.

Celem jest nie tylko zwiększenie wydajności, ale także zmniejszenie kosztów produkcji nawet o jedną trzecią.

Produkcja w 2024 r. ma wynieść 2 tys. jednostek, a do r. 2030 osiągnąć poziom 60 tys. sztuk. Początkowo pojazdy wyposażone w nowy system ogniw paliwowych będą sprzedawane jedynie w Japonii i Ameryce Północnej.

Samochody ciężarowe atrakcyjnym rynkiem dla ogniw paliwowych

Dużo uwagi poświęcane jest jednak nie samochodom osobowym, a ciężarowym. Według ocen samej Hondy globalnie roczna produkcja średnich i dużych ciężarówek wynosi ok. 3 mln. sztuk. Do roku 2030 część z nich, szacunkowo 20-30 proc., przejdzie na napęd elektryczny lub ogniwa paliwowe. Powstaje w ten sposób atrakcyjny segment rynku, o który warto powalczyć. Honda chce tam uzyskać “dwucyfrowy” udział, co jest stwierdzeniem tyleż ambitnym co ogólnikowym. Japoński koncern będzie rywalizować z południowokoreańskim Hyundaiem, który już pod koniec 2020 r. wprowadził na rynek zasilaną ogniwami paliwowymi ciężarówkę XCIENT Fuel Cell.

Z czasem Honda chce wykorzystać swoje ogniwa paliwowe także w maszynach budowlanych i stacjach zasilania. Ta ostatnia opcja stwarza możliwość decentralizacji systemu energetycznego, rzecz praktyczna i istotna w kraju nawiedzanym regularnie przez trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne, zrywające linie wysokiego napięcia.

Wodór paliwem przyszłości dla japońskich firm i instytucji

Honda jest obecnie wiodącym japońskim koncernem motoryzacyjnym w dziedzinie dekarbonizacji, przynajmniej w sferze deklaracji. W 2021 r. zapowiedziała całkowite odejście od produkcji pojazdów spalinowych do 2040 r. Jesienią ubiegłego roku deklarację tą rozszerzono o motocykle.

Japończycy podchodzą do ogniw paliwowych i wykorzystania wodoru w energetyce z dużym zainteresowaniem i wiążą z nimi spore nadzieje. Latem 2021 r. Szpital Czerwonego Krzyża w Kumamoto rozpoczął testy opracowanej wspólnie z Toyotą pierwszej na świecie mobilnej kliniki zasilanej ogniwami paliwowymi. Natomiast wiosną ubiegłego roku spółka kolejowa Japan Railway East (JR East) rozpoczęła testy hybrydowego pociągu zasilanego ogniwami wodorowymi. Istotnym obok problemów technicznych i ceny wyzwaniem jest zbudowanie infrastruktury zaopatrywania w wodór. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi.

