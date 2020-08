Honda zapłaci w USA 85 mln USD ws. wadliwych poduszek powietrznych

Dwa amerykańskie oddziały japońskiego koncernu Honda zobowiązały się do opłacenia w USA ugód o łącznej wysokości 85 mln dolarów. To zwieńczenie kilkudziesięciu postępowań stanowych dot. wykorzystania w pojazdach wadliwych poduszek powietrznych firmy Takata.

Spółki American Honda Motor oraz Honda of America wystosowały oświadczenie, w myśl którego usprawnią procedury bezpieczeństwa swoich produktów pod kątem przednich poduszek bezpieczeństwa. Ma to ograniczyć ryzyko wypadków, w których dochodziłoby do gwałtownego wybuchu substancji napełniającej. Zarazem nie przyznały się jednak do zarzucanych im nieprawidłowości, a zawarcie porozumienia uzasadniły zamiarem ograniczenia kosztów sądowych.

Działające w USA oddziały japońskiego koncernu Honda Motor zobowiązały się zapłacić łącznie 85 mln dolarów w ramach ugód z organami stanowymi, które prowadziły postępowania ws. wadliwych poduszek powietrznych od grudnia 2015 r. Firmy przekazały, że zawarły w tej sprawie porozumienie z 46 z 50 amerykańskich stanów, a także ze stołecznym Dystryktem Kolumbii oraz trzema terytoriami zależnymi od USA. Ugoda musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sąd.

Japońska spółka Takata używała azotanu amonu do wywołania niewielkiej eksplozji pozwalającej napełnić poduszkę powietrzem. Jednak jakość substancji pod wpływem wysokiej temperatury i dużej wilgoci mogła z czasem się pogarszać, a w konsekwencji doprowadzać do zbyt gwałtownego wybuchu, rozrywającego metalowy pojemnik i mogącego ranić kierowcę i pasażerów.

Wadliwe poduszki powietrzne japońskiej firmy umieszczano przez ostatnie 20 lat w pojazdach produkowanych przez 19 dużych producentów na całym świecie - oprócz Hondy m.in. Nissana, Forda, Daimlera, Fiata Chryslera, Ferrari, Mazdy i Subaru. Ich usterki przyczyniły się globalnie do co najmniej 25 zgonów. Dalsze 300 osób odniosło mniej poważne rany - podaje agencja Reutera.

Według danych amerykańskiej agencji bezpieczeństwa drogowego NHTSA do sierpnia 2020 r. wycofaniami objęto ok. 100 mln poduszek Takaty, z czego 60 mln zainstalowanych było w ponad 40 mln pojazdów w samych Stanach Zjednoczonych.

Honda od 2008 r. wycofała z rynku amerykańskiego blisko 13 mln pojazdów z poduszkami firmy Takata i wymieniła 16 mln urządzeń. Ostatnia akcja przywoławcza Hondy związana z tą sprawą miała miejsce w styczniu br. i objęła 2,7 mln pojazdów w Ameryce Północnej wyprodukowanych w latach 1996-2003.