Horyzont Europa to przeszło 95 mld euro na innowacje. Skorzystać ma też Polska

- Zależy nam, żeby na koniec programu Horyzontu Europa osiągnąć udział w projektach finansowanych w jego ramach co najmniej na poziomie ok. 3 proc. jego budżetu - podkreślił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki 16 kwietnia, podczas konferencji inaugurującej w Polsce program Horyzont Europa. Jest to nowy program ramowy na rzecz badań i innowacji. Budżet programu Horyzont Europa na lata 2021-2027 wynosi 95,5 mld euro.

Wynieść działalność na wyższy poziom

I zaznaczył, że ważna jest też aktywność w Brukseli. - Zachęcam agencje krajowe, jak NCBR, do tworzenia nowych instrumentów dedykowanych wsparciu projektów w ramach Horyzontu Europa - podkreślił Dardziński.W trakcie konferencji Kinga Stanisławska, członek Grupy Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji wskazała, że często różne przeszkody wiążą się z ograniczeniami prawnymi, regulacyjnymi.- I to jest po stronie rządu - zaznaczyła. - Dobrze byłoby zaprosić podmioty z zagranicy do współfinansowania. Są w Europie przykłady krajów, które dobrze sobie z tym poradziły. Weźmy Estonię, europejskiego lidera cyfryzacji. To przykład pokazujący, że problemy tego rodzaju da się pokonać - wskazała.Jarosław Gowin zwrócił uwagę na to, że w Polsce wprowadzono wiele reform sprzyjających innowacji. Takich jak na przykład tzw. ustawa 2.0, doktoraty wdrożeniowe, czy też powołanie Sieci Badawczej Łukasiewicz.- Systematycznie rosną nakłady na badania i rozwój, choć ciągle są one poniżej aspiracji Polski i także naszego rządu - powiedział Gowin. I negatywnie odniósł się do głosów nawołujących do obniżenia nakładów budżetowych w Europie przeznaczanych na badania i rozwój.- Chcę zaznaczyć, że we wszystkich rozmowach, które toczę na forum unijnym, wszędzie podkreślam, że środki na badania i rozwój właśnie w czasach kryzysu nie mogą być zmniejszane - podkreślił Gowin.Europejska komisarz ds. innowacji Mariya Gabriel podkreśliła, że Horyzont Europa jest najbardziej ambitnym programem badawczo-rozwojowym na świecie. Wskazała, że w Unii Europejskiej nadal mierzymy się z nierównym dostępem do programów europejskich.Oceniła ona, że w programie Horyzont 2020 Polska poradziła sobie świetnie, wsparcie uzyskało ponad 1000 polskich badaczy. Gabriel zaznaczyła, że kolejny program będzie wspierał inicjatywy, które mają wpływ na mierzenie się z globalnymi wyzwaniami.Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślił, że realizacja programu Horyzont Europa jawi się jako zjawisko w skali nieporównywalnej z jakimkolwiek innym programem krajowym, czy międzynarodowym. To jeden z najważniejszych instrumentów, które posłużą naukowcom, przedsiębiorcom i innowatorom w poszukiwaniu rozwiązań dla wyzwań, które będą ważne w Europie, takich jak zdrowie, zmiana klimatu, demografia, rosnąca rola technologii.- Zależy nam, aby na koniec programu osiągnąć udział w projektach finansowanych z Horyzontu Europa co najmniej na poziomie ok. 3 proc. jego budżetu. W przybliżeniu odpowiada to poziomowi, jaki w ramach polskiej składki do budżetu UE trafia do kasy programu - powiedział Czarnek. I wskazał, że jeżeli Polska sprostałaby temu wyzwaniu, to trafiałyby każdego roku do polskich naukowców środki porównywalne z budżetem całego Narodowego Centrum Nauki.- Niezwykle cenny jest dla mnie fakt, że w programie Horyzont Europa będzie możliwe finansowanie pełnego zakresu badań naukowych - od społecznych po wysoce zaawansowane badania, tworzące podstawy do przełomów w energetyce, mobilności, medycynie czy biotechnologii - zaznaczył Czarnek.Z kolei dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki zapowiedział, że kierowana przez niego instytucja będzie przez kolejne lata wspierać polskich przedsiębiorców, naukowców i innowatorów między innymi w ramach działającego od listopada 2020 roku krajowego punktu kontaktowego, który będzie miał kluczową rolę w informowaniu o programie Horyzont Europa.- Będzie można również liczyć na wsparcie i pomoc biura NCBR w Brukseli - zaznaczył Kamieniecki. - Jesteśmy przekonani, że innowacje to prawdziwa siła napędowa rozwoju. Żyjemy w czasach pełnych wyzwań takich jak pandemia, zmiany klimatyczne, energetyka, Zielony Ład, sztuczna inteligencja - podkreślił Kamieniecki.Anna Panagopoulou, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji w Komisji Europejskiej wskazała, że konkurowanie z najlepszymi w Europie i na świecie oznacza wychodzenie poza granice danej dyscypliny. - Aby zyskać rozpoznawalność, to trzeba się starać. Warto też być członkiem sieci. Są one mocnym wsparciem dla wyniesienia działalności na wyższy poziom - zaznaczyła Anna Panagopoulou.