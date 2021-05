HPE pomoże monetyzować dane z platformy Gaia-X

Amerykańska firma technologiczna Hewlett Packard Enterprise zaprezentowała rozwiązania, które mają ułatwić monetyzację danych przetwarzanych w ramach Gaia-X - nowej europejskiej infrastruktury chmurowej wspieranej przez ponad 300 organizacji w Europie i na świecie.

Nowa era zdecentralizowanych danych

Niezależne tworzenie wartości w oparciu o dane

- Jednak sam projekt Gaia-X nie wystarczy. Do osiągnięcia pełnych korzyści z tej platformy potrzeba szeregu funkcji i możliwości. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak monetyzować dane i jak ich używać. Właśnie w tym chcemy pomóc klientom wprowadzając na rynek rozwiązania wspierające - dodaje.Komisja Europejska ogłosiła, że pełne korzystanie z wartości płynących z danych będzie kluczowym źródłem postępu gospodarczego i społecznego w następnych dziesięcioleciach. Siłą napędową będzie „nowa fala” danych przemysłowych i profesjonalnych, przy czym do 2025 roku 80 proc. wszystkich danych ma być przetwarzane w sposób zdecentralizowany.Według World Economic Forum, podejście to umożliwi organizacjom tworzenie „wartościowych wniosków płynących z analizy danych”, tym samym wspierając organizacje w ustalaniu nowych źródeł przychodów, tworzeniu nowych modeli biznesowych, dostarczaniu lepszej obsługi klienta oraz podejmowaniu korzystniejszych decyzji. Przykładowo firma analityczna McKinsey szacuje, że monetyzacja danych pochodzących z samochodów podłączonych do sieci może przynieść od 250 mld dol. do nawet 400 mld dol. zysków rocznie dla wszystkich uczestników ekosystemu mobilności już w 2030 roku. Prognozy mówią, że gospodarka oparta na danych w Unii Europejskiej w latach 2018-2025 wzrośnie prawie trzykrotnie i osiągnie wartość 829 miliardów euro.Nie jest jednak pewne, w jakim stopniu organizacje będą w stanie faktycznie wykorzystać istniejące możliwości. Według globalnego raportu przygotowanego przez firmę analityczną IDC oraz firmę technologiczną Seagate, przedsiębiorstwa wykorzystują jedynie 32 proc. danych, którymi dysponują. Ponadto, według Komisji Europejskiej, „dużą część światowych danych posiada obecnie niewielka liczba wielkich firm technologicznych. Może to hamować powstawanie, rozwój i innowacyjność biznesu w oparciu o dane".Zdecentralizowana chmura i infrastruktura danych to zupełnie nowe podejście, które pozwala zmierzyć się z tym wyzwaniem. Umożliwiają one bowiem udostępnianie i agregację danych, wniosków płynących z ich analizy oraz usług na dużą skalę bez centralnego pośrednika. Wyrównuje to szanse, rozdzielając kontrolę i możliwości pomiędzy większą liczbą firm.HPE jest członkiem organizacji non-profit Gaia-X AISBL od pierwszego dnia jej powstania i wspiera rozwój architektury, standardów oraz certyfikacji Gaia-X. Obecnie HPE współpracuje z dziesiątkami organizacji w całej Europie, pomagając im przygotować się na zdecentralizowane infrastruktury danych w ramach projektu Gaia-X.Jedną z tych organizacji jest Orange Business Services, europejski dostawca usług cyfrowych, który specjalizuje się w zapewnianiu ochrony danych przy wprowadzaniu innowacji w organizacjach.- Pomagamy kształtować fundamenty ekosystemu Gaia-X w odniesieniu do technologii i przestrzeni danych. Obecnie dostosowujemy usługi Orange Cloud do tych specyfikacji, żebyśmy nadal mogli dostarczać naszym klientom najbardziej zaufane rozwiązania chmurowe w ramach Gaia-X - wyjaśnia Cedric Parent, zastępca dyrektora generalnego w Orange Cloud.- HPE jest kluczowym partnerem wspierającym platformy chmurowe Orange oferując najnowocześniejszą technologię i funkcje. Korzystamy z bogatej wiedzy i oferty rozwiązań HPE, które kompleksowo wspierają rozwój niezbędny do pełnego wykorzystania zdecentralizowanych infrastruktur, takich jak Gaia-X - dodaje.Z kolei CSC - IT Center for Science to fińska organizacja, która posiada pierwszy w Europie superkomputer pre-eksaskalowy (o mocy obliczeniowej poniżej eksaflopsa) o nazwie LUMI. Firma przygotowuje się obecnie do udostępnienia superkomputerów jako części ekosystemu, w którym Gaia-X będzie odgrywać główną rolę.- Pracujemy wspólnie z HPE, żeby stworzyć niezawodne, bezpieczne i wydajne superkomputery na potrzeby projektów badawczych oraz dla przemysłu. CSC z przyjemnością oferuje swoją wiedzę ekspercką w zakresie obsługi danych wrażliwych, np. na potrzeby badań medycznych - konkluduje Pekka Manninen, dyrektor w CSC.