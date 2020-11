Huawei chce otworzyć własną fabrykę procesorów

Chiński koncern Huawei zamierza otworzyć w Szanghaju własną fabrykę procesorów. Pozwoli to firmie uniezależnić się od amerykańskich dostawców i utrzymać ciągłość produkcji - informuje gazeta "Financial Times", powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Jak donosi londyński dziennik, Huawei dopracowuje plany uruchomienia w Szanghaju własnej produkcji procesorów. Fabryka miałaby być zarządzania przez wspieranego przez lokalne władze partnera koncernu - specjalizującą się w wytwarzaniu podzespołów spółkę Shanghai IC R&D Center (ICRD). Zdaniem obserwatorów rynku pozwoli to Huaweiowi uniezależnić się od amerykańskich dostawców i utrzymać ciągłość produkcji mimo sankcji nałożonych na koncern przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa.

Czytaj też: Huawei może częściowo sprzedać markę smartfonów

Jak donoszą informatorzy "FT", szanghajska fabryka podzespołów rozpocznie produkcję od popularnych na rynku procesorów 45nm. Huawei już planuje jednak, że pod koniec przyszłego roku ruszy z produkcją bardziej nowoczesnych komponentów w architekturze 28nm, co pozwoliłoby firmie zaopatrywać inteligentne telewizory i urządzenia łączące się z internetem. Pod koniec 2022 r. zakład miałby dostarczać już procesory 20nm wykorzystywane w sieciach 5G.

Huawei i ICRD nie chcą komentować doniesień.

Jak oceniają ekonomiści, działanie Huaweia może pobudzić ambicje Chin odnośnie uniezależnienia się od zagranicznych technologii, zwłaszcza amerykańskich.

Jeszcze w maju Stany Zjednoczone zaostrzyły regulacje odnośnie eksportu niektórych technologii do Chin, co pozbawiło Huaweia dostępu do amerykańskich podzespołów. W praktyce oznacza to, że kiedy firma wykorzysta dotychczasowe zapasy sprzętu, nie będzie mogła kontynuować produkcji.