Huawei: decyzja brytyjskiego rządu oznacza lepszą infrastrukturę łączności

Decyzja brytyjskiego rządu o dopuszczeniu "dostawców wysokiego ryzyka" do budowy sieci 5G przełoży się na lepszą, bardziej zaawansowaną technologicznie i bardziej efektywną kosztowo infrastrukturę telekomunikacyjną - ocenił wiceprezes chińskiego koncernu Huawei Victor Zhang.

W nagraniu zamieszczonym na Twitterze oświadczył, że decyzja Wielkeij Brytanii stworzy możliwość budowy sieci bezpieczniejszej oraz przystosowanej do wyzwań przyszłości, zagwarantuje również konkurencyjność na rynku.

Zhang przypomniał, że Huawei współpracuje z brytyjskimi operatorami telekomunikacyjnymi od ponad 15 lat dostarczając im najnowsze technologie (m.in. w zakresie budowy sieci 4G), a historia tej współpracy stanowi jego zdaniem dobry grunt do możliwości wsparcia inwestycyjnego wdrożenia technologii 5G przez chiński koncern oraz zapewnienia właściwego tempa rozwoju nowej generacji łączności na Wyspach.

Przedstawiciel chińskiego koncernu podkreślił również, iż konkurencyjność i zróżnicowanie rynku dostawców sprzętu elektronicznego jest istotnym warunkiem budowy solidnej infrastruktury oraz gwarancją dostępu konsumentów do najbardziej zaawansowanych technologii łączności.

Wcześniej we wtorek brytyjski premier Boris Johnson wraz z przedstawicielami swojego gabinetu poinformował, iż "dostawcy wysokiego ryzyka" zostaną dopuszczeni do budowy sieci łączności nowej generacji w Zjednoczonym Królestwie. Chiński koncern Huawei, który zalicza się do tej grupy, będzie mógł zatem dostarczać sprzęt brytyjskim operatorom, jednakże będzie wyłączony z budowy krytycznych elementów sieci oraz jej rdzenia, jak i z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach geograficznych o znaczeniu strategicznym, np. w pobliżu elektrowni jądrowych czy baz wojskowych.

"Dostawcy wysokiego ryzyka" będą mogli dostarczać w Wielkiej Brytanii nie więcej niż 35 proc. sprzętu do budowy sieci 5G.