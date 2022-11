Huawei dołącza do Partner2Connect

Huawei podpisał zobowiązanie o przystąpieniu do cyfrowego sojuszu Partner2Connect, zorganizowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), który do 2025 roku ma zapewnić łączność około 120 milionom ludzi w odległych obszarach w ponad 80 krajach.







Liang Hua, prezes Huawei, ogłosił decyzję podczas tegorocznego forum zrównoważonego rozwoju Connectivity+: Innovate for Impact. W swoim przemówieniu podkreślał, że dostęp do stabilnej sieci jest podstawowym wymogiem i prawem w erze cyfrowej. Dla wielu, którzy pozostają niepodłączeni do Internetu, dostęp do niezawodnej łączności oznaczałby pierwszy krok w kierunku zmiany ich życia na lepsze.

- Wraz z technologiami cyfrowymi, takimi jak chmura i sztuczna inteligencja, łączność pomoże wprowadzić wszystkich do świata cyfrowego, zapewniając dostęp do większej ilości informacji, umiejętności, a także lepszych usług i większych możliwości biznesowych. To z kolei będzie napędzać dalszy rozwój społeczny i gospodarczy - mówił prezes Huawei.

Podczas forum dyskutowano o tym, jak innowacje ICT podkreślają biznesową i społeczną wartość wysokiej jakości łączności i napędzają zrównoważony rozwój w erze gospodarki cyfrowej. Wśród prelegentów znaleźli się liderzy ITU oraz ONZ, ministrowie telekomunikacji oraz regulatorzy z Kambodży, Nigerii, Bangladeszu i Pakistanu, a także przedstawiciele biznesu, partnerzy, eksperci oraz klienci z Chin, RPA, Belgii i Niemiec.

Siddharth Chatterjee, koordynator ONZ w Chinach, apelował do obecnych na forum decydentów sektora prywatnego, akademickiego i obywatelskiego o wielostronne partnerstwa, aby zamknąć cyfrową przepaść, która wyklucza jedną trzecią globalnej populacji.

Transformacja, cyfrowe talenty i nowe modele biznesowe są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju w odległych regionach. Huawei ogłosił, że do 2025 roku, dzięki ulepszonej infrastrukturze ICT, firma będzie współpracować z partnerami, aby umożliwić 500 milionom ludzi korzystanie z cyfrowych usług finansowych, a 500 tys. osób zapewni cyfrowe rozwiązania w ramach inkluzywnej edukacji.