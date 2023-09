Huawei jednak pokazał telefon z łącznością 5G

Huawei wypuścił na rynek telefon posiadający, nieobecną w jego urządzeniach od dłuższego czasu i w wyniku sankcji, możliwość łączności 5G

We wtorek 29 sierpnia świat miłośników techniki poruszyła wiadomość o wprowadzeniu na rynek przez Huawei smartfona Mate 60 PRO obsługującego sieć 5G.

Szczególne znaczenie ma tu fakt, że chiński producent dokonał tego po raz pierwszy od nałożenia przez USA sankcji, które zniszczyły kwitnący segment biznesu smartfonowego tej firmy.

Teoretycznie pojawienie się produktów obsługujących sieć piątej generacji świadczyć może o przeciw skuteczności działań Waszyngtonu. Nie tylko nie udało się zablokować rozwoju Huawei, ale wręcz w dłuższym terminie zaczął wyrastać w Chinach konkurencyjny dostawca chipów.

Obecnie nie ulega wątpliwości, że Huawei wypuścił na rynek telefon posiadający, nieobecną w jego urządzeniach od dłuższego czasu i w wyniku sankcji, możliwość łączności 5G. Analizując specyfikację jest to model z kategorii flagowców, będący kontynuacją modeli MATE 50 PRO oraz Huawei 60 PRO. Tym co zaskakuje jest jednak brak wcześniejszej promocji produktu- można powiedzieć, że flagowy smartfon pojawił się po cichu i z dnia na dzień.

Nowy telefon Huawei będzie dostępny tylko w Chinach

Co więcej, firma oficjalnie zadeklarowała, że model dostępny będzie jedynie w Chinach. Wzbudza to oczywiście pytania dotyczące celowości takiego działania. Tym bardziej, że na 12 września zaplanowane jest Huawei Launch Event, który byłby naturalną platformą do zademonstrowania osiągnięcia, jakim jest wypuszczenie modelu „przełamującego” sankcje.

Być może odpowiedź związana jest z kończącą się w dniu 28 sierpnia wizytą amerykańskiej sekretarz ds. handlu Giny Raimondo. Pomimo obietnic kontynuowania rozmów, USA nie zgodziły się na poluzowanie obostrzeń handlowych. W takiej sytuacji inauguracja Huawei Mate 60 PRO byłaby rodzajem demonstracji politycznej. Z tym, że w takim wypadku jej adresatem byłaby głównie widownia chińska wewnątrz kraju– tylko ta bowiem otrzymała możliwość zakupu nowego modelu.

Wydajność chińskiego producenta chipów pozostawia jeszcze wiele do życzenia

Oczywiście możliwe jest, że ograniczenie rynku sprzedaży ma inne źródło. Część analityków wskazuje, że chociaż główny chiński producent chipów, SMIC, wydaje się zdolny do produkcji odpowiednio zaawansowanych chipów, to jednak obecna wydajność procesu produkcyjnego odbiega jeszcze wyraźnie od zdolności kluczowego dostawcy świata - tajwańskiego TSMC. To zaś może wpłynąć na ograniczenie podaży ze strony Huaweia.

Na tym etapie trudno jest odpowiedzieć, który ze scenariuszy jest prawdziwy. Pozostaje poczekać do 12 września, kiedy to być może usłyszymy wyjaśnienia ze strony władz korporacji. To co jest pewne, to fakt, że powrót Huawei’a do produkcji smartfonów 5G podważa skuteczność sankcji amerykańskich w dłuższym terminie i może stanowić dodatkową motywację dla Chin do szybszego usamodzielnienia się w obszarze zaawansowanych technologii.