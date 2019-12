Huawei Mate 30 Pro debiutuje w Polsce - do sprzedaży trafi tylko 100 sztuk

Firma Huawei zapowiedziała limitowaną premierę smartfona Mate 30 Pro w Polsce. Do sprzedaży trafi jedynie 100 sztuk urządzenia. Spółka wskazała jednocześnie na rozwój autorskiego ekosystemu aplikacji, który zastąpił usługi Google'a po zakazie ze strony administracji USA.

Huawei Mate 30 Pro miał swoją premierę na chińskim rynku we wrześniu 2019 r. Jednostka wyposażona jest w ekran OLED 6,53 cala, procesor Kirin 990, podwójny aparat 40 MP Leica oraz 8-megapiskelowy teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym. Baterię o pojemności 4500 mAh naładować można od 0 do 70 proc. w 30 min.

Według firmy o polską premierę Huawei Mate 30 Pro mieli pytać "nie tylko dziennikarze technologiczni, ale również konsumenci. (...) Wprowadzamy go w ofercie limitowanej, w tej chwili będzie to 100 sztuk na całą Polskę, w kolejności zgłoszeń" - poinformowała w piątek dyrektorka ds. marketingu i komunikacji Huawei Polska Dorota Haller.

Przedsprzedaż Huawei Mate 30 Pro na polskim rynku trwać będzie od 9 do 15 grudnia. Cena telefonu wyniesie 4299 zł (za wersję z 256 GB pamięci). Sprzedaż odbywać się będzie wyłącznie w stacjonarnym sklepie firmy w Warszawie i na stronie huawei.pl.

Huawei Mate 30 Pro korzysta z bazującego na otwartej wersji oprogramowania Android systemu EMUI 10. Nie jest wyposażony w standardowe usługi firmy Google, takie jak Sklep Play czy Mapy Google. To efekt ograniczeń w handlu nałożonych na firmę przez administrację USA.

Mate 30 to pierwszy telefon Huawei w Europie w pełni wspierany przez ekosystem usług i aplikacji autorstwa Huawei.

"Mate 30 Pro będzie na polskim rynku pierwszym znakiem transformacji, którą będziemy wprowadzać" - zaznaczył dyrektor ds. rozwoju rozwiązań dla biznesu Huawei Polska Witold Walczak. Wskazał, że zmiana dot. przejścia urządzeń firmy na autorski ekosystem ma charakter globalny. Firma planuje, by był on jak najbardziej otwarty i zachęca twórców aplikacji i dostawców usług do włączenia się do niego w charakterze partnerów.

"Decyzja o przyspieszeniu budowy platformy była spowodowana sytuacją polityczną, natomiast plany tego typu rozwiązania istniały od kilku lat" - dodał.

W centrum ekosystemu znajduje się usługa Huawei Mobile Services (HMS) - rozwiązanie działające jako łącznik między użytkownikiem końcowym, a dostawcami usług - zarówno aplikacjami Huawei jak i niezależnych partnerów.

Obecnie w ramach HMS funkcjonuje usługa chmurowa (zgodna z RODO), sklep z aplikacjami App Gallery i przeglądarka sieci web. W niedługim czasie zostanie dodany "asystent życiowy" (niesterowany głosem, obecnie w fazie testów) ułatwiający użytkownikowi codzienne czynności organizacyjne. W przyszłym roku ekosystem poszerzy się zaś o aplikację do odtwarzania plików wideo, program do muzyki, czytnik e-booków i usługę płatności.

Menedżer ds. obsługi Huawei Mobile Services Justyna Jaworska wskazała, że na platformie Huawei App Galery - odpowiedniku sklepu z aplikacjami Google Play - znajduje się już ok. 70 proc. najczęściej używanych przez Polaków aplikacji.

W centrum strategii jednolitej platformy ekosystemu Huawei "1 + 8 + N" znajduje się smartfon użytkownika, współpracujący z 8 grupami urządzeń rozwijanymi przez firmę (m.in. słuchawki bezprzewodowe, smartwatche, laptopy, tablety czy inteligentne głośniki). Ekosystem miałby następnie współpracować z grupą urządzeń partnerów firmy, takimi jak urządzenia inteligentnego domu, sprzętami monitorującymi zdrowie i aktywność fizyczną czy sprzętami do gier lub odtwarzania wideo.