Huawei myśli o nowych branżach. Na celowniku górnictwo

Huwaei mierzy się ze skutkami amerykańskich sankcji i kryzysu na rynku mikroprocesorów i układów scalonych, który dotyka przede wszystkim sztandarowy jego segment telefonów komórkowych. W obliczu tych problemów chiński gigant postanowił zwrócić się w stronę innych branży, a dokładniej zaś górnictwa i hodowli świń. Nie chodzi jednak o przebranżowienie, a wykorzystanie w tych dziedzinach posiadanych przez koncern technologii.

W obliczu kryzysu na sztandarowym do niedawna rynku urządzeń mobilnych, Huawei postanowił zwrócić się w stronę innych branży, a dokładniej zaś górnictwa i hodowli świń. Nie chodzi jednak o przebranżowienie, a wykorzystanie w tych dziedzinach posiadanych przez koncern technologii.



Jeszcze w lutym tego roku prezes Huawei Ren Zhengfei ogłosił otwarcie w prowincji Shanxi w środkowych Chinach laboratorium górniczego. Celem projektu jest rozwój technologii, które umożliwią zmniejszenie zatrudnienia oraz zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności, a według słów samego Rena, pozwolą górnikom pracować w garniturach i pod krawatem. Pomysł jest perspektywiczny z kilku powodów. Po pierwsze, mimo ambitnej nacisku na rozwój odnawialnych źródeł energii Chiny jeszcze przez wiele lata będą zależne od energetyki weglowej. Po drugie, w chińskich kopalniach jest kiepsko z przestrzeganiem norm BHP, co prowadzi do licznych wypadków, przede wszystkim zgonów spowodowanych zatruciem tlenkiem węgla.



Huawei nie jest jedyną firmą myślącą o zastosowaniu nowoczesnych technologii w przemyśle wydobywczym. Szwajcarski potentat w sektorze robotów przemysłowych ABB również zakłada, że w górnictwie przyszłości ludzie nie będę musieli schodzic pod ziemię. Całość pracy mają wykonywać roboty kierowane z umieszczonych na powierzchni stacji kontrolnych przy pomocy rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Dużą rolę w zarządzaniu takim kompleksem ma odgrywać sztuczna inteligencja. Wszystkie te innowacje wymagać będą sieci 5G, a tym samym znajdują się w zakresie specjalizacji chińskiego koncernu.



Zaawansowane technologie mogą też znaleźć zastosowanie w hodowli świń, których połowa światowego pogłowia przypada na Chiny. Opracowana z myślą o kontroli społeczeństwa technologia rozpoznawania twarzy ma pozwolić na identyfikację poszczególnych rodzajów wieprzków, zaś kolejne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję mają kontrolować ich wagę, dietę i aktywność fizyczną. Huawei nie będzie w tej dziedzinie pionierem, współpracę z hodowcami świń rozpoczęły już inni chińskie giganty technologiczne Alibaba i JD.com.