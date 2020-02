Huawei o amerykańskich sankcjach: "są bezzasadne"

Huawei wystąpił do Federalnej Komisji Komunikacji USA (FCC), aby nie uznawała firmy i jej produktów za stanowiące ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Zdaniem koncernu FCC robi to "bezprawnie i bezzasadnie" - podał we wtorek ( 4 lutego) serwis Cnet.

W listopadzie amerykańska Federalna Komisja Komunikacji zdecydowała o zakazie subsydiowania funduszami federalnymi zakupu przez operatorów telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich sprzętu produkcji chińskiego giganta.

Huawei zaskarżył tę decyzję w grudniu, argumentując, iż jest ona niezgodna z amerykańską konstytucją. W poniedziałek przedstawiciele firmy oświadczyli natomiast, iż decyzja Komisji była "zaprojektowana do realizacji kampanii prowadzonej przez określonych urzędników państwowych, w tym - przedstawicieli Kongresu". Jej celem miało być "wykluczenie Huawei i obciążenie go stygmatyzującymi ograniczeniami oraz pozbawienie możliwości prowadzenia działalności biznesowej w Stanach Zjednoczonych przy jednoczesnym zniszczeniu reputacji firmy w kraju i na całym świecie".

Ostateczna decyzja w sprawie uznania firmy Huawei i produkowanych przez nią komponentów telekomunikacyjnych jako ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego USA leży w gestii biura bezpieczeństwa publicznego i narodowego FCC - podał Cnet.

Stany Zjednoczone od wielu miesięcy oskarżają Huawei o bliską współpracę z rządem ChRL i argumentują, że sprzęt tej firmy może zostać wykorzystany przez Pekin do celów szpiegowskich. Firma systematycznie odpiera stawiane jej zarzuty.



Jak wskazał Cnet, jeśli FCC wycofa się z decyzji o oznaczeniu Huaweia jako ryzyka dla bezpieczeństwa kraju, decyzja ta będzie stała w sprzeczności z polityką prowadzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który w maju zalecił wykluczenie koncernu z amerykańskich sieci telekomunikacyjnych. Również w maju ubiegłego roku ministerstwo handlu USA podjęło decyzję o wpisaniu chińskiego potentata na czarną listę podmiotów, które w praktyce nie mogą współpracować z amerykańskimi firmami bez uzyskania specjalnej licencji np. na zakup technologii.