Huawei o wykluczeniu cyfrowym: w internecie wciąż jest wiele nierówności

Cyfryzacja rozwija się na tyle szybko, że nie nadążamy z zabezpieczeniem użytkowników nowych technologii. - Jest wiele nierówności w internecie. Od wielu osób starszych życie codzienne wymaga, by tam być, a nie mają do tego kompetencji. Dlatego wciąż do zrobienia jest szereg tematów prawnych i regulacyjnych – mówi Ryszardem Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.