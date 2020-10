Huawei odczuwa spowolnienie wzrostu mimo zwiększenia sprzedaży

Huawei odczuwa spowolnienie wzrostu przychodów mimo zwiększenia sprzedaży swoich urządzeń - informuje agencja Associated Press. Powodem takiej sytuacji są nałożone na koncern amerykańskie sankcje, blokujące firmie m.in. dostęp do komponentów z USA.

Huawei poinformował w piątek, że przychody koncernu w ciągu trzech kwartałów tego roku wzrosły o 9,9 proc. Sam wzrost jednak spowolnił, co należy przypisać nie tylko amerykańskim sankcjom, ale również pandemii koronawirusa wpływającej na sprzedaż elektroniki oraz łańcuchy dostaw na całym świecie.

Sprzedaż od stycznia do końca września była według danych firmy warta 100,4 mld dolarów. Zysk netto wyniósł 8 proc., spadając z poziomu 9,2 proc. w pierwszej połowie roku.

Największy chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego nie podał dokładnych wyników sprzedaży za okres od lipca do września. Według Huaweia ucierpiała jednak sprzedaż smartfonów poza rodzimym rynkiem firmy w Chinach. Ze względu na amerykańskie sankcje nowe modele telefonów produkowane przez koncern nie mogą korzystać z popularnych usług Google'a na Androida, co jest głównym powodem zmiany wyborów konsumenckich. Lokalnie sprzedaż telefonów potentata wzrosła - w ChRL smartfony tej marki od dawna korzystają z alternatywnych usług cyfrowych, a zachodnie produkty, w tym aplikacje Google'a, są niedostępne dla użytkowników.

Agencja AP przypomina, że głównym czynnikiem hamującym wzrost koncernu są ograniczenia nałożone na firmę przez amerykańskie ministerstwo handlu. Doprowadziły one do odcięcia tego producenta od dostępu do produkowanych w USA podzespołów elektronicznych, takich jak procesory do smartfonów, a także do popularnego oprogramowania na telefony, którego dostępność znacznie wpływa na ich sprzedaż. Według administracji prezydenta USA Donalda Trumpa Huawei stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego państwa, a sprzęt tej firmy może być wykorzystywany przez Pekin do celów szpiegowskich.

Analitycy oceniają, że zaostrzający się konflikt handlowy na linii USA-Chiny prowadzi do podziału rynku elektroniki i internetu na dwie rywalizujące ze sobą sfery, które w przyszłości mogą bazować na zupełnie innych standardach technologicznych. Podział taki, według branży, spowolni innowacyjność i zwiększy koszty ponoszone w ramach gospodarki cyfrowej.