Huawei planuje wprowadzić system Harmony OS na kolejne urządzenia

W 2020 roku chiński koncern Huawei chce wprowadzić system operacyjny Harmony OS na kolejne urządzenia - zapowiedział w poniedziałek rzecznik firmy. Oprogramowanie nie będzie jednak wykorzystywane w nowych smartfonach, tabletach i komputerach.

Te trzy grupy produktów należą do najlepiej sprzedających się w ramach oferty chińskiego koncernu. Szczególnie ważne dla koncernu smartfony mają nadal korzystać z systemu Google'a.

W sierpniu Huawei zaprezentował konkurencyjny względem Androida i iOS system operacyjny HarmonyOS (w Chinach: HongmengOS) przeznaczony dla urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) oraz smartfonów i laptopów. Oprogramowanie ma być odpowiedzią na amerykańskie sankcje nałożone na firmę i odcięcie jej od technologii producentów z USA.

Pierwszym produktem Huaweia z Harmony OS był "inteligentny ekran" czyli połączony z internetem telewizor.

Huawei twierdzi, że w odróżnieniu od najpopularniejszych obecnie systemów operacyjnych HarmonyOS będzie wysoce modularny i elastyczny. Ma to pozwolić na wykorzystanie go w szerokiej gamie urządzeń - poza telefonami i komputerami również m.in. w inteligentnych głośnikach, zegarkach oraz na pokładach samochodów. Według producenta zapewni to jednolity ekosystem na wielu sprzętach, co ma ułatwić użytkowanie i pracę twórców aplikacji.