Huawei po raz pierwszy odniesie się do poszerzenia sankcji przez USA

Na corocznej konferencji dla deweloperów Huawei po raz pierwszy odniesie się do poszerzenia sankcji nałożonych na firmę przez USA oraz opowie o swoich postępach w pracy nad alternatywnym wobec Androida systemem operacyjnym Harmony OS - donosi agencja Reutera.

Konferencja zaplanowana jest na czwartek i odbędzie się w chińskim mieście Dongguan. Podczas wydarzenia głos ma zabrać dyrektor ds. konsumenckich Huaweia Richard Yu, który w swoim wystąpieniu ma po raz pierwszy oficjalnie odnieść się w imieniu firmy do rozszerzenia amerykańskich sankcji, któremu w sierpniu został poddany koncern i których głównym celem, według Reutera, jest odcięcie Huaweia od dostępu do amerykańskich czipów.

W sierpniu - jak przypomina agencja - administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozszerzyła wcześniej nałożone na Huaweia restrykcje, których celem było ograniczenie dostępu chińskiego potentata do podzespołów i technologii produkowanych w USA. Huawei musiał w tym celu każdorazowo uzyskiwać specjalne licencje upoważniające do współpracy z amerykańskimi kontrahentami, jak i z firmami z innych krajów, które amerykańską technologię wykorzystują np. do produkcji swoich komponentów.

Analitycy oceniają, że ograniczenia wprowadzone przez USA zagrażają pozycji lidera w produkcji smartfonów, którą obecnie zajmuje Huawei. Jeśli chiński koncern nie znajdzie źródeł, z których mógłby pozyskiwać podzespoły do budowy telefonów, ta gałąź jego produkcji może w przyszłości zostać całkowicie wygaszona - spekulują.

Reuters ocenia, że relacje między Waszyngtonem a Pekinem są najgorsze od wielu dziesięcioleci. Amerykanie naciskają na rządy państw sojuszniczych, aby zrezygnowały z wykorzystania sprzętu Huaweia m.in. przy wdrożeniach sieci łączności nowej generacji 5G. Argumentacja administracji Trumpa koncentruje się wokół możliwości wykorzystania sprzętów Huaweia do celów szpiegowskich przez Pekin - chińska firma nieustannie zaprzecza, jakoby było to możliwe i odpiera stawiane jej przez Amerykanów zarzuty.