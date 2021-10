Huawei pokazuje, jak dbać o środowisko naturalne i się rozwijać

Technologiczny gigant Huawei podejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie wpływu człowieka na środowisko naturalne. Inicjatywy tej firmy dotyczą nie tylko jej produktów i usług, ale również optymalizowania działalności koncernu w celu zmniejszenia śladu węglowego i jednoczesnego podniesienia wskaźników dotyczących efektywności energetycznej i recyklingu. Huawei podejmuje też bezpośrednie działania na rzecz ochrony zagrożonych biotopów.

Recykling i efektywność

Huawei ma również wewnętrzną strategię, która pozwala bezpośrednio zazielenić działalność technologicznego koncernu.- W naszej firmie mamy strategię związaną z ochroną środowiska, która skupia się na czterech obszarach. Jeden to jest redukcja emisji gazów, drugi to promocja wszystkich materiałów czy też produktów, które mogą być ponownie użyte, trzecia to zwiększanie wskaźnika 3R - czyli recykling, ponowne użycie i redukcja ilości materiałów, które muszą być użyte i które są szkodliwe dla środowiska. W końcu, udzielamy też wsparcia dla różnych ekosystemów biologicznych - podkreśla Ryszard Hordyński.Dbałość o recykling nie dotyczy tylko samego Huaweia, ale również jego kooperantów. - Wszyscy nasi dostawcy muszą również na to zwracać uwagę; jest specjalny wskaźnik, którym weryfikujemy, na ile używają oni odpowiednich materiałów - zapewnia Hordyński.Czytaj również: Huawei myśli o nowych branżach. Na celowniku górnictwo Strategia przynosi już wyraźne efekty. Między 2012 a 2020 rokiem firma ograniczyła emisję dwutlenku węgla o 32,7 proc. Jednocześnie zwiększyła efektywność energetyczną swoich produktów o 22 proc. Z kolei aż 86 proc. zwracanych produktów poddaje recyklingowi.Do 2025 roku możemy spodziewać się dalszych dużych postępów w tych obszarach. Ślad węglowy Huawei w porównaniu do 2019 roku ma zmaleć o 19 proc. Z kolei efektywność energetyczna produktów firmy ma wzrosnąć blisko trzykrotnie.- Będziemy starali się używać coraz więcej sprzętu, który będzie potrzebował jak najmniej energii - mówi Ryszard Hordyński.Toteż np. antenom telekomunikacyjnym coraz częściej będą towarzyszyć panele słoneczne i baterie, zaś algorytmy sztucznej inteligencji tak będą optymalizować działanie urządzeń, by zużywały możliwie jak najmniej energii przy zachowaniu pełnej sprawności. To wszystko zresztą już ma miejsce. W kolejnych latach czeka nas po prostu upowszechnienie się takich rozwiązań.Dodatkowo w niektórych miejscach na świecie maszty telekomunikacyjne pełnią więcej funkcji. Umieszcza się na nich np. kamery monitoringu czy reklamy, optymalizując w ten sposób ich wykorzystanie oraz ograniczając pobór energii względem tego, gdyby wszystkie te funkcje działały z osobna.Huawei angażuje się też w przedsięwzięcia, które podnoszą poziom ochrony naturalnych siedlisk i biotopów. Przykładem jest współpraca z fundacją Rainforest Connection, która ma na celu zachowanie tropikalnych lasów deszczowych.- Wykorzystaliśmy stare, proste telefony, dołączyliśmy do nich baterie słoneczne i zaprogramowaliśmy je tak, że wzbudzają się, jak coś usłyszą. I oczywiście mają nadajnik, który wysyła informację o tym, co „słyszy” telefon do chmury obliczeniowej. Następnie sztuczna inteligencja analizuje, co oznacza dany dźwięk i automatycznie włącza odpowiedni alarm. Czyli gdy np. słyszy paniczny wrzask zwierząt, to wie, że dzieje się coś złego. Jeżeli słyszy piły mechaniczne, to wysyła kolejny sygnał informujący służby leśne o nielegalnej wycince - opowiada Ryszard Hordyńśki.- Czyli łączymy wszystkie elementy - używamy starych urządzeń, które już nie będą nikomu do niczego potrzebne, a z drugiej strony dokładamy nowoczesną technologię, energię słoneczną i w rezultacie działamy na rzecz poprawy środowiska naturalnego - podsumowuje dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.