Huawei pozywa Szwecję za blokadę technologii 5G

Pozew jest efektem zakazu wprowadzania chińskich technologii 5G na szwedzki rynek, który wprowadził Sztokholm.

Zdaniem chińskiej spółki, decyzja szwedzkich władz jest dyskryminująca i znacznie szkodzi inwestycjom Huawei w tym kraju. Co więcej, narusza ona międzynarodowe zobowiązania Szwecji – podaje Huawei w oświadczeniu.

Udział Huawei na globalnym rynku w czwartym kwartale 2021 roku spadł do 1,7 procent, przy czym macierzysty rynek to 90 proc. To rezultat m.in. amerykańskich sankcji. Co prawda znacząco wpłynęły one na zdolności sprzedażowe urządzeń Huawei, jednak chiński gigant znalazł na to sposób Wydaje licencje na swoje telefony, które sprzedaje inna spółka. Ich sprzedaż nie napędza statystyk Huawei, ale pozwala firmie zarabiać.