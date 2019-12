Huawei przestrzegł Australię przed skutkami wykluczenia z budowy 5G

Jeśli australijski rząd nie cofnie decyzji o wykluczeniu Huaweia z krajowej infrastruktury 5G, zagrożone będzie do 1,5 tys. miejsc pracy u lokalnych podwykonawców chińskiej spółki - ostrzegł koncern. Sprawę relacjonuje w poniedziałek dziennik "Financial Times".

Huawei zapowiedział, że w związku z wykluczeniem z udziału w budowie krajowej infrastruktury 5G, nakład pracy w Australii będzie się zmniejszać i całkowicie wyczerpie się do końca 2020 r.

Chiński koncern technologiczny zwolnił już 100 z 800 osób zatrudnionych w jego australijskiej filii. Wskazał także, że jeśli rząd w Canberze utrzyma swoją decyzję ws. zakazu, zagrożonych może być nawet 1,5 tys. miejsc pracy u lokalnych dostawców i podwykonawców przedsiębiorstwa. Huawei podkreślił, że chodzi głównie o małe firmy, dla których kontrakty z koncernem mogą stanowić nawet 80 proc. całkowitych przychodów.

Huawei posiada ok. 55 proc. udziałów w australijskiej infrastrukturze 4G.

W poniedziałek premier Australii Scott Morrison stanął w obronie rządowej decyzji o wykluczeniu chińskich firm z budowy sieci nowej generacji. Polityk przekazał reporterom, że "leży to w interesie bezpieczeństwa narodowego". Także w poniedziałek Morrison ogłosił rozpoczęcie funkcjonowania grupy zadaniowej, której celem jest przeciwdziałanie akcjom zakłócającym prowadzonym przez inne państwa.

W ubiegłym tygodniu operator Spark New Zealand potwierdził, że zrezygnował z planu wprowadzania sieci 5G w oparciu wyłącznie o sprzęt Huawei. Zmiana nastąpiła po uwagach zgłaszanych przez krajową agencją wywiadowczą.

Australia była w zeszłym roku pierwszym państwem, które całkowicie zabroniło chińskim producentom sprzętu telekomunikacyjnego - Huawei i ZTE - uczestnictwa w budowie sieci 5G ze względów bezpieczeństwa narodowego. Zdaniem "FT" był to punktem zwrotnym w debacie dot. bezpieczeństwa infrastruktury nowej generacji.

Najgorętsze dyskusje rozgorzały według brytyjskiego dziennika wśród porozumienia wywiadowczego Pięciorga Oczu (Five Eyes), w skład którego wchodzą: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Prezydent USA Donald Trump zagroził bowiem, że wymiana tajnych informacji może zostać ograniczona w przypadku krajów, które zdecydują się na dopuszczenie Huaweia do budowy lokalnych systemów 5G. Waszyngton podejrzewa, że sprzęt firmy może być wykorzystywany przez Pekin do celów szpiegowskich, czemu ta zaprzecza.

Chiński dostawca sprzętu telekomunikacyjnego zapowiedział, że będzie agresywnie walczył sądowo z organizacjami, które dokonują "fałszywych i złośliwych" ataków na reputacje firmy w Australii i innych krajach.

"Każda obraza Huaweia to także obraza naszej ciężko pracującej kadry. Chcemy, by dyskusja o bezpieczeństwie sieci 5G oparta była na faktach, a nie bezpodstawnych pomówieniach, które niestety zdominowały debatę publiczną" - zaznaczył dyrektor ds. korporacyjnych i publicznych Huawei Australia Jeremy Mitchell.