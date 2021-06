Huawei rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Łódzkim

Wspólne projekty badawcze, nowe specjalistyczne kursy dla studentów, transfer wiedzy, praktyki, staże – to i wiele innych obszarów przewiduje podpisana właśnie umowa o współpracy między firmą technologiczną Huawei Polska a Uniwersytetem Łódzkim. Celem zainicjowanego partnerstwa jest wykorzystanie doświadczeń i możliwości obu organizacji na rzecz rozwoju polskiej nauki.

W ramach współpracy Huawei Polska i UŁ podpisane zostało także porozumienie o przystąpieniu uczelni do globalnego programu ICT Academy. Wszystkie jednostki naukowe w nim uczestniczące otrzymują dostęp do wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych, a także wzbogacają swoją ofertę naukową dla studentów i kadry akademickiej. W ramach programu, wykładowcy i studenci mogą korzystać z darmowych szkoleń, które kończą się egzaminem, za który przyznawany jest certyfikat. Jego posiadanie stanowi duży atut podczas rekrutacji na stanowisko inżynierskie w Huawei. Po przejściu rekrutacji, młody kandydat, nawet bez zdobytego wcześniej doświadczenia w branży, może rozpocząć karierę od stanowiska młodszego inżyniera i pod okiem mentora rozwijać swoje umiejętności w strukturze globalnego lidera branży ICT.Dzięki współpracy studenci UŁ będą mieli także szansę udziału we flagowym programie firmy Huawei – „Seeds for the Future". Jego celem jest wyłonienie najzdolniejszych studentów szkół wyższych oraz zachęcenie ich do rozwijania wiedzy z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej. Laureaci programu mają szansę na zdobycie doświadczenia w siedzibie koncernu - w chińskim Shenzhen. "Seeds for the Future" jest prowadzony na świecie od 2008 roku i obejmuje swoim zasięgiem 108 krajów, angażując 30 tys. studentów z ponad 350 uczelni świata.