Huawei stawia na ekologię w Europie. Ruszył nowy projekt

Huawei coraz mocniej akcentuje zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego oraz ze zrównoważonym rozwojem. Technologiczny gigant rozpoczął właśnie projekt, który pomoże chronić siedliska lęgowe ptaków i płazów w austriackim Parku Narodowym Neusiedler See.

Poszukiwanie talentów

Czytaj również: Huawei poszuka ekologicznych start-upów z Polski W ramach projektu zbadane zostaną krótko- i długoterminowe skutki wahań poziomu wody na warunki lęgowe różnych gatunków ptaków i płazów. Naukowcy sprawdzą również, jak różne warunki klimatyczne wpływają na śpiew ptaków.- Największą zaletą wdrożonych technologii jest to, że głosy ptaków mogą być transmitowane przez sieć komórkową, co oszczędza naukowcom wiele czasu i minimalizuje wpływ na zwierzęta– tłumaczy Willi Song, prezes Huawei na Czechy, Austrię i Słowację.Badanie nad Jeziorem Nezyderskim jest pierwszym projektem TECH4ALL realizowanym przez Huawei w Austrii. Wraz z organizacją pozarządową Rainforest Connection Huawei pracuje jednak też nad wieloma innymi projektami na arenie międzynarodowej: u wybrzeży Irlandii technologie Huawei wspierają ochronę wielorybów, a w chilijskich lasach firma pomaga w ochronie zagrożonego gatunku lisów.Oprócz postępów w dziedzinie technologii i projektów dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Huawei w Wiedniu położył duży nacisk na promocję i wsparcie młodych talentów.- Cyfrowa Europa powinna dysponować wykwalifikowanymi pracownikami. Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i uniwersytetami jest dobrym sposobem na osiągnięcie tego celu. Wspólna praca pomaga w rozwoju nauki, a także wspiera rozwój przemysłu. W ciągu ostatnich 10 lat Huawei przeszkolił ponad 30 tys. specjalistów ICT w Europie dzięki naszym programom takim jak Seeds for the Future. W ciągu najbliższych pięciu lat zainwestujemy około 35 mln euro w dalsze wsparcie lokalnych talentów. Szacujemy, że z tego programu skorzysta 500 tys. osób - oznajmił Phillip Gan.Huawei ogłosił również powstanie nowego projektu wspierającego edukację – Seeds for the Future Scholarship. Firma zobowiązała się do zainwestowania 2,5 mln euro w podnoszenie kwalifikacji ICT wśród utalentowanych studentów w Europie. Wiceprezes Huawei CEE & Nordic Region Radosław Kędzia wyjaśnił, że poprzez ten projekt Huawei będzie współpracował z najlepszymi uniwersytetami w Europie, aby zwiększyć umiejętności i potencjał następnej generacji europejskich innowatorów.