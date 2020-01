Huawei wyda 26 mln USD. aby zachęcić programistów do tworzenia aplikacji

Chiński koncern Huawei zamierza wydać 26 mln USD., aby zachęcić programistów do tworzenia aplikacji dla rozwijanej przez tę firmę własnej platformy dystrybucji oprogramowania, alternatywnej dla Google Play - podaje serwis Cnet.

Cnet ocenia, że ruch chińskiego potentata ma związek z obłożeniem go przez USA sankcjami w 2019 roku, kiedy to firma została wpisana na tzw. czarną listę amerykańskiego ministerstwa handlu. Oznacza to, że Huawei nie może nabywać technologii z USA, co w tym wypadku przekłada się na zakaz wykorzystywania przez tę firmę usług cyfrowych Google'a, do których należy m.in. sklep z oprogramowaniem na Androida Google Play.

Jak donosi z kolei serwis Business Insider, wiceprezes Huawei ds. usług mobilnych na Europę Jaime Gonzalo podczas ogłoszenia nowych planów firmy w Londynie zapowiedział, że aplikacje tworzone dla platformy dystrybucji App Gallery będą miały mniej reklam i powiadomień, niż ich wersje dystrybuowane w Google Play. "To bardzo korzystne z perspektywy ochrony prywatności" - dodał.