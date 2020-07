Huawei wyprzedził Samsunga w sprzedaży smartfonów

Chiński koncern Huawei w II kwartale po raz pierwszy sprzedał więcej smartfonów niż jakikolwiek inny producent, wyprzedzając dotychczasowego lidera, południowokoreańskiego Samsunga – ogłosiła w czwartek firma analityczna Canalys, przypisując to wzrostowi sprzedaży na rynku ChRL.

W ujęciu globalnym Huawei sprzedał w tym okresie 55,8 mln smartfonów, co oznacza spadek o 5 proc., licząc rok do roku. Sprzedaż Samsunga zmniejszyła się jednak o 30 proc. do 53,7 mln sztuk - napisano w raporcie Canalys.

Rzecznik Huawei ocenił te wyniki jako oznakę "niezwykłej odporności w tych trudnych czasach". Przedstawiciele Samsunga oświadczyli, że spodziewają się wzrostu popytu na smartfony w drugiej połowie roku.

Restrykcje nałożone na Huawei przez władze USA zakłócają jego biznes poza Chinami kontynentalnymi. Koncern zdominował jednak rynek wewnętrzny, na który trafiło ponad 70 proc. jego smartfonów, i który w stosunkowo dobrym stanie wyszedł z pandemii koronawirusa - napisano w sprawozdaniu Canalys.

"Gdyby nie Covid-19, to by nie nastąpiło. Huawei w pełni wykorzystał ożywienie chińskiej gospodarki, by ponownie uruchomić swój biznes smartfonów" - ocenił starszy analityk Canalys, Ben Stanton.

Jednak sprzedaż smartfonów Huawei za granicą spadła w II kwartale o 27 proc., a sama pozycja na rynku chińskim "nie wystarczy, by utrzymać Huawei na szczycie, gdy globalna gospodarka zacznie wychodzić z kryzysu" - ocenił inny cytowany w raporcie analityk Mo Jia.

Huawei stał się jednym z kluczowych elementów sporu pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem, który uznaje chiński koncern za znaczące zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Władze USA twierdzą, że urządzenia Huawei mogą być używane do szpiegowania na rzecz ChRL, czemu firma stanowczo zaprzecza.

Administracja USA w praktyce odcięła Huawei od usług amerykańskiej firmy Google, co obniża atrakcyjność jego smartfonów poza Chinami, i ograniczyła jego dostęp do czipów używanych w sieciach 5G - przypomina agencja Reutera.