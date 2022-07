Huawei zaprzecza, by mógł podsłuchiwać amerykańskie obiekty wojskowe

Chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego zaprzecza jakoby jego sprzęt rozmieszczony przy silosach z bronią jądrową mógł przechwytywać łączność wojskową.

Wcześniej taką informację podał PAP za amerykańskim CNN na podstawie śledztwa FBI. Postępowanie wykazało, że sprzęt Huawei używany przez lokalne firmy telekomunikacyjne wokół instalacji rakietowych w USA jest zdolny do przechwytywania i zakłócania łączności w paśmie przeznaczonym dla wojska.



Czytaj więcej: USA: CNN: chińskie urządzenia Huawei rozmieszczone przy silosach z bronią jądrową mogą przechwytywać wojskową łączność



Według CNN choć śledztwo w sprawie Huawei i działalności chińskich firm na strategicznie ważnych obszarach trwa od 2017 roku, dotąd nie było ono ujawnione. Amerykański kanał telewizyjny podkreślił, że nie jest jasne, czy do takiego przechwytywania dochodziło.



Chińska firma opublikowała oświadczenie, w którym całkowicie zaprzecza informacjom CNN.



- Stanowczo zaprzeczamy wszelkim zarzutom, według których Huawei ma możliwość zakłócania lub podsłuchiwania komunikacji amerykańskich obiektów wojskowych. Nie podsłuchujemy i nie zakłócamy zresztą żadnej komunikacji - my ją umożliwiamy, od dziesięcioleci aktywnie działając na rzecz zapewniania łączności dla obszarów wykluczonych cyfrowo - czytamy w komunikacie Huawei. - Tego rodzaju oskarżenia po raz kolejny są rzucane bez podania żadnych dowodów na ich poparcie. U operatorów na całym świecie w użyciu są miliony stacji bazowych wyprodukowanych przez Huawei i żadna z nich nie została przez nas wyposażona w niedozwolone funkcje. Huawei nigdy nie był zaangażowany w jakikolwiek poważny incydent naruszenia cyberbezpieczeństwa - dodała firma.



Do ujawnienia informacji o śledztwie FBI doszło niedługo po tym, jak Departament Bezpieczeństwa Krajowego ostrzegł w oficjalnym biuletynie władze lokalne przed atrakcyjnymi na pierwszy rzut oka propozycjami od chińskich podmiotów i firm, dodając, że inwestycje mogą być próbą m.in. uzależnienia władz od Chin.