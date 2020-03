Huawei zgłasza rekordową sprzedaż mimo sankcji USA

Chińska firma Huawei zgłosiła rekordową sprzedaż i zysk za 2019 r. mimo sankcji nałożonych na koncern przez władze USA. Przychody producenta wzrosły o ponad 19 proc. - odnotowały światowe agencje.

Chiński lider technologii 5G zgłosił całoroczne przychody rzędu 858,8 mld juanów (121 mld USD), co stanowi 19,1-procentówy wzrost w porównaniach do 2018 r. Zysk wzrósł zaś o 5,6 proc, do poziomy 62,7 mld juanów, głównie dzięki wynikom działu smartfonów - oceniła agencja Kyodo.

Niektórzy analitycy rynku wskazali jednak, że wyniki Huaweia mogą się pogorszyć ze względu na trwającą epidemię Covid-19. Kryzys może zapoczątkować spadki całej gospodarki ChRL, której wzrost może w tym roku spaść o 2,3 proc. - wskazał w poniedziałek Bank Światowy.

Ograniczenia eksportowe nałożone na amerykańskie firmy przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa w praktyce zakazują im sprzedaży technologii (zarówno oprogramowania, jak i komponentów do budowy urządzeń) Huaweiowi. W wyniku restrykcji chiński producent sprzętu utracił dostęp do oprogramowania Google dla ekosystemu Android, który dominuje na globalnym rynku urządzeń mobilnych.

Firma analityczna Counterpoint Research oceniła, że rynek w Chinach to ok. 60 proc. całej sprzedaży telefonów Huaweia, w związku z czym duża część działalności biznesowej koncernu najprawdopodobniej broni się przed oddziaływaniem amerykańskich sankcji. Chińczycy preferują również rodzime alternatywy wobec popularnych na świecie usług cyfrowych, z których część jest w ChRL zakazana przez administrację państwową (jak np. Twitter).

Huawei to obecnie największy dostawca sprzętu telekomunikacyjnego na świecie. Firma oskarżana jest przez USA o współpracę wywiadowczą z chińskim rządem. Administracja Trumpa od wielu miesięcy argumentuje, że urządzenia produkowane przez Huaweia mogą zostać wykorzystane przez Pekin do celów szpiegowskich. Firma systematycznie zaprzecza tym zarzutom.