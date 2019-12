HubSpot "najlepszym miejscem pracy" - pierwsza dziesiątka bez Facebooka i Google'a

Najlepszym miejscem na świecie do pracy na 2020 rok jest firma HubSpot - wynika z zestawienia serwisu Glassdoor. Na podium wyprzedziła Bain & Co. oraz DocuSign. W tegorocznej edycji z pierwszej dziesiątki wypadły jednak Facebook i Google.

Glassdoor jest serwisem, na którym obecni i byli pracownicy mogą m.in. anonimowo oceniać warunki pracy w danych przedsiębiorstwach oraz dzielić się wysokością swoich zarobków. Strona prowadzi coroczne zestawienie stu najwyżej ocenianych przez kadry firm - ranking "najlepszych miejsc pracy" 2020 r. jest kolejną jego edycją.

W corocznej liście pracownicy oceniają aspekty takie jak wysokość pensji, bonusy i benefity pracownicze, kultura przedsiębiorstwa czy jakość zarządzania menedżerskiego.

Pierwsze miejsce zajęła firma rozwiązań z zakresu chmury obliczeniowej HubSpot, kolejne należało do firmy konsultingowej Bain & Co., a trzecia pozycja - do firmy oferującej usługi podpisu elektronicznego DocuSign. W pierwszej dziesiątce znalazły się także In-N-Out Burger, Sammons Financial Group, Lawrence Livermore National Laboratory, Intuitive Surgical, Ultimate Software, VIPKid i Southwest Airlines.

Agencja Bloomberga zwraca szczególną uwagę na nieobecność firm Facebook i Google w czołówce zestawienia. W rankingu na 2019 r. firmy zajmowały odpowiednio siódmą i ósmą pozycję, obecnie wypadły z pierwszej dziesiątki. Facebook spadł aż o 16 pozycji na miejsce 23. Google ześlizgnęło się zaś na 11. lokatę.

Bloomberg wskazuje, że niegdyś liczne benefity i dodatki pracownicze sprawiały, iż znane koncerny technologiczne były oceniane wysoko. Ostatnie kontrowersje sprawiły jednak, że pracownicy niżej cenią sobie zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach.

W ostatnich 10 latach Facebook był uznawany za "najlepsze miejsce pracy", aż trzykrotnie. W zestawieniu pojawił się po raz pierwszy w 2011 roku. Google, zdobywca pierwszego miejsca w 2015 r., przez ostatnich 10 lat zajmował zaś miejsca w pierwszej dziesiątce.

Regularnie zajmujące pozycje w Top 25 Apple w najnowszej liście było 84. Amazon dwunasty rok z rzędu znalazł się poniżej setnej pozycji rankingu. Jedynym dużym koncernem technologicznym, który poprawił swój wynik był Microsoft (z 34. na 21. miejsce)- wymieniał Bloomberg.

Agencja przypomniała, że w dobiegającym końca 2019 r. wiele firm technologicznych było krytykowanych przez swoich pracowników, którzy niekiedy publicznie przeciwstawiali się decyzjom podjętym przez władze korporacji.

W przypadku Google'a wśród pracowników wciąż żywa jest sprawa zwolnień czwórki osób, którym firma zarzuciła złamanie polityki bezpieczeństwa danych. Stronnicy zwolnionych wskazują zaś, że jest to odwet firmy za m.in. organizowanie przez nich akcji aktywizowania pracowników. Kadra koncernu zwracała też uwagę na ostatnie decyzje menedżerów, m.in. instalację narzędzia śledzącego na przeglądarkach internetowych kadry czy zatrudnienie firmy konsultacyjnej znanej z walki ze związkami zawodowymi. Google odpiera te zarzuty.

Facebook, który zapewnia pracownikom m.in. darmowe posiłki czy usługi transportowe także spotkał się z falą krytyki pochodzącą z wewnątrz. Oprotestowano m.in. decyzję, że firma nie zamierza poddawać reklam politycznych procesowi weryfikacji faktów i pozwoli politykom na emisję komunikatów marketingowych zawierających nieprawdziwe bądź mylące twierdzenia.