Huby start-upów mają problem ze współpracą. Gdańsk chce to zmienić

Na świecie istnieje tylko kilka miejsc, gdzie udało się rozwinąć pełny ekosystem zapewniający optymalny i bezpośredni dostęp do talentów, kapitału i rynków. Te kilka miejsc jest w stanie wesprzeć rozwój start-upów od założenia do osiągnięcia wartości miliarda dolarów. Dla tych, którzy budują swoje firmy poza Londynem, Doliną Krzemową lub Nowym Jorkiem, znacznie trudniej jest rosnąć wykładniczo.

W przypadku rozwijających się ekosystemów, takich jak Gdańsk i Phoenix, współpraca z większymi hubami oraz przejęcie najlepszych praktyk może pomóc uniknąć błędów i przyspieszyć proces rozwoju. Jednocześnie większe miasta mogą skorzystać z talentów czy rynku mniejszych, aby skalować własne firmy.Na przykład opracowanie MVP, czyli produktu o minimalnej funkcjonalności potrzebnej do wprowadzenia na rynek, w Gdańsku będzie tańsze i szybsze ze względu na dostęp do polskiej puli talentów w branży IT. Nawet teraz start-upy z zagranicy otwierają swoje działy R&D w Polsce (np. SmartRecruiters, Revolut), rozwijając swoje produkty od podstaw w Polsce, otwierając centra obsługi klienta (np. Uber, Airhelp) lub też przenosząc produkcję i budując fabryki (np. Northvolt). Koszt pracy w Gdańsku może być nawet dwa razy niższy niż w innych miastach.Ciekawa strategia rozwijania hubu, utrzymywania lokalnych talentów i przekonywania nowych talentów do przeprowadzki, została zrealizowana przez Phoenix poprzez tworzenie nowych rozwiązań prawnych (np. sandbox’ów dla branż fintech i nieruchomości) i promocję własnych zalet, takich jak niższe koszty życia.Autorzy raportu wskazują, że na brak powszechnej wiedzy na temat tego, co się dzieje w poszczególnych hubach europejskich. Tylko niewielka liczba osób stara się być na bieżąco. To z kolei praktycznie uniemożliwia współpracę. Według założycieli Startup Hansa konieczna jest większa interakcja między hubami poprzez bezpośrednie wizyty przedstawicieli każdej społeczności do pozostałych, rozpowszechnianie wiedzy i zdobytego doświadczenia oraz wspólne wyznaczenie dedykowanej osoby kontaktowej dla wszystkich transgranicznych projektów.Brakuje również jednolitego sposobu prezentowania ekosystemów. Każdy hub robi to na swój sposób. Korzystne byłoby stworzenie ujednoliconych standardów prezentacji zasobów dostępnych w tym lub innym hubie, takich jak przestrzenie coworkingowe, firmy informatyczne, możliwości produkcyjne, kancelarie prawne, księgowe itp. Warto pamiętać, że poszukiwania w internecie to prawdopodobnie pierwszy kontakt potencjalnego partnera z hubem, a w niektórych przypadkach niestety również jedyny.Z kolei badanie "The Polish Tech Scene. 5 years", przygotowane przez Fundację Startup Poland, wskazuje, że młodym firmom również dużo łatwiej jest obecnie pozyskać grant niż finansowanie od funduszu venture capital. Grant otrzymało aż 69 proc. respondentów, którzy aplikowali w instytucjach, jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast jedynie 32 proc. tych, którzy próbowali pozyskać inwestora VC, otrzymało list intencyjny.Mimo to nastroje w środowisku są dosyć optymistyczne. Aż 62 procent start-upów wierzy, że wyjdzie na rynek międzynarodowy, a co dziesiąty - że zostanie "jednorożcem", czyli jego firma zostanie wyceniona na miliard dolarów.