Huuuge osiągnął rekordową kwartalną rentowność

Huuuge, producent i wydawca społecznościowych gier mobilnych typu free-to-play, uzyskał w trzecim kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży niższe o ok. 16 proc. niż rok wcześniej, zaś szacunkowa skorygowana EBITDA wzrosła w tym okresie o 39 proc. rok do roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), spadły w trzecim kwartale 2022 roku o ok. 16 proc. rdr, do 77,2 mln dol. Szacunkowa skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) w tym okresie wyniosła 24,5 mln dol. co oznacza wzrost o 39 proc. rok do roku.

Skorygowany zysk EBITDA na poziomie 24,5 mln dol. oznacza wzrost o 39 proc. rok do roku i 79 proc. kwartał do kwartału.

Szacunkowa skorygowana EBITDA wyliczona jest z wyłączeniem ESOP (programu opcji na akcje dla pracowników) i opłat doradczych związanych z przeglądem opcji strategicznych, które wyniosły w trzecim kwartale br. ok. 3 mln dol.

Spółka osiągnęła rekordową kwartalną rentowność przy skorygowanej marży EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku na poziomie 32 proc., wobec 17,2 proc. w drugim kwartale i 19,2 proc. w analogicznym kwartale 2021 roku.

Narastająco skorygowana EBITDA za dziewięć miesięcy 2022 może wynieść około 52,6 mln dol., czyli ok. 99 proc. aktualnego konsensusu rynkowego szacunków na cały 2022 rok – poinformowano w komunikacie.

Szacunkowe przychody z flagowych gier Huuuge wyniosły 71 mln dol. w trzecim kwartale 2022 roku, co oznacza spadek o 12 proc. rdr oraz wzrost o 1 proc. w stosunku do drugiego kwartału.

Traffic Puzzle wygenerowała w trzecim kwartale 2022 roku szacunkowe przychody na poziomie 5,6 mln dol. (mniej o 36 proc. rok do roku i 30 proc. kwartał do kwartału). Spadek ten związany był z istotnie niższymi wydatkami na pozyskanie użytkowników w przypadku tej gry, wrzesień był pierwszym miesiącem z pozytywną marżą wyniku na sprzedaży w Traffic Puzzle – podała spółka.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym