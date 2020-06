Hyland Software otworzy w Katowicach centrum badawczo-rozwojowe

Kosztem ponad 23 mln zł amerykańska firma Hyland Software uruchomi w Katowicach informatyczne centrum badawczo-rozwojowe, w którym pracę znajdzie blisko 80 specjalistów. Decyzję o wsparciu inwestycji wydała właśnie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).

Firma Hyland Software jest uznawana za innowatora, jednego z liderów w swojej dziedzinie. W kilkunastu lokalizacjach na świecie - m.in. w Londynie, Sao Paulo i Tokio - zatrudnia ponad 3,5 tys. pracowników. W Polsce planuje utworzyć centrum badawczo-rozwojowe, gdzie zespół inżynierów będzie rozwijać nowe produkty i usługi na potrzeby całej grupy.

O inwestycji w Katowicach poinformowały w czwartek (18 czerwca) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która od 2019 roku zapewniała inwestorowi wsparcie w przygotowaniach do przedsięwzięcia.

Do projektu firmy Hyland nawiązał przebywający w czwartek w Katowicach premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w posiedzeniu Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska.

"Powstanie kolejna duża, innowacyjna inwestycja zagraniczna (...). Spowoduje ona, że znajdzie tutaj zatrudnienie kolejnych wielu specjalistów - programistów, deweloperów informatycznych, którzy przyczynią się na pewno do wzrostu gospodarczego na tym terenie" - mówił szef rządu.

"Dzisiaj spłynęła do nas bardzo ciekawa informacja - i ta inwestycja zagraniczna na Śląsku jest tego symbolem - że Polska jest numerem jeden na świecie - w okresie bodaj od stycznia do kwietnia - w przyciąganiu zagranicznych inwestycji" - dodał szef rządu, wskazując, iż według jednego z raportów nawet w czasie pandemii koronawirusa Polska utrzymała swoją pozycję w dziedzinie atrakcyjności inwestycyjnej.

Katowickie centrum Hyland ma ruszyć jeszcze w drugim kwartale tego roku, a okres jego rozwoju zaplanowano na najbliższe niespełna dwa lata.

"Zespół naszego nowego centrum badawczo-rozwojowego w Katowicach odegra kluczową rolę w rozwoju platformy content servisowej, która pomaga tysiącom organizacji na całym świecie doskonalić swoje procesy. Doceniamy niesamowity potencjał wysokiej klasy specjalistów IT w Polsce i cieszymy się, że możemy wzmocnić obecność Hyland w Europie" - powiedział prezes firmy Hyland Bill Priemer, cytowany w czwartkowym komunikacie prasowym.

Zadowolenie z inwestycji wyraził prezydent Katowic Marcin Krupa. "Ten wybór potwierdza naszą silną pozycję w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w skali kraju. Dla miasta to również szereg korzyści - nowe, atrakcyjne miejsca pracy, rozwój rynku nieruchomości, przyciąganie młodych ludzi, którzy mogą się zdecydować na zamieszkanie w miejscu pracy i wreszcie wzmocnienie marki Katowic na rynku nowych technologii" - powiedział prezydent miasta.

Prezes Katowickiej SSE Janusz Michałek podkreślił, że inwestycja firmy Hyland to ważny i innowacyjny projekt. "To kolejne potwierdzenie atrakcyjności inwestycyjnej KSSE i dostępu do doskonałych kadr dla nowoczesnych rozwiązań w regionie" - skomentował. Jak poinformował, nowe przedsięwzięcie jest warte ponad 23 mln zł, a pracę co najmniej 78 ekspertów - specjalistów IT.

To kolejna w ostatnim czasie inwestycja pozyskana przez Katowicką SSE. W maju ogłoszono, że kosztem prawie 30 mln zł polska spółka Aqua Marine zbuduje w Knurowie fabrykę, gdzie będą produkowane prefabrykowane budynki mieszkalne z drewna. Do końca przyszłego roku inwestor planuje zatrudnić w nowym zakładzie co najmniej 90 pracowników.

W ostatnich dniach decyzję o wsparciu inwestycji otrzymały także dwie niewielkie polskie firmy - Widlatex Wózki Widłowe (polska firma z branży wózków widłowych, spalinowych i elektrycznych) oraz FulcoSystem - producent elementów małej architektury oraz wyposażenia przestrzeni publicznej i komercyjnej. Nowi inwestorzy wybudują budynki biurowe i hale produkcyjno-magazynowe.

Fulco zainwestuje w Gliwicach ponad 3,5 mln zł - dzięki nowej hali i wyposażeniu firma zoptymalizuje produkcję, montaż i pakowanie wyrobów. Widlatex w miejscowości Paniówki k. Gliwic zainwestuje w nową halę i sprzęt ponad 7,4 mln zł, tworząc zaplecze warsztatowe. Dzięki niemu zwiększy zdolności świadczenia usług w zakresie napraw, serwisu i konserwacji wózków widłowych, ładowarek i podnośników.

W I kwartale br. Katowicka SSE pozyskała 20 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 725 mln zł. Największe przedsięwzięcia zadeklarowały polskie firmy Eko-okna i Mokate oraz chińska spółka Tenglong Polska. Nowe projekty powinny przynieść blisko 530 nowych miejsc pracy. Ponad trzy czwarte tych inwestycji to projekty polskich firm, pozostałe zrealizują przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim, chińskim i amerykańskim.

Przedstawiciele KSSE podkreślają, że pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, firmy działające w strefie starają się w trudnej rzeczywistości działać jak najlepiej. W strefie działa Zespół Szybkiego Reagowania ds. koronawirusa i kontakt alarmowy: covid19@ksse.com.pl. KSSE prowadzi cykliczne spotkania on-line i webinaria, dotyczące spraw bezpieczeństwa, współpracy firm, konsultacji i porad prawnych, we współpracy z kancelariami prawnymi. Dostępna jest też infolinia dla inwestorów pod numerem 505 102 102.

W całym ub. roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących. Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do rekordowego dla KSSE roku 2017, kiedy strefa pozyskała 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 roku nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł. W strefie działa obecnie ok. 400 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ponad 37 mld zł i stworzyły ok. 80 tys. miejsc pracy.