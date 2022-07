Hyundai i Rolls-Royce zbudują latające samochody na ogniwa paliwowe

Południowokoreański gigant technologiczny ogłosił w połowie lipca b.r. nawiązanie współpracy z brytyjskim holdingiem Rolls-Royce. Efektem projektu ma być zbudowanie w pełni elektrycznego napędu i technologii wykorzystujących wodór na rzecz zaawansowanych pojazdów powietrznych. Na tegorocznych targach Farnborough International Airshow (FIA) mogliśmy zobaczyć także koncepcję latającego pojazdu, który Koreańczycy chcą wprowadzić na rynek w drugiej połowie tej dekady.

Hyundai Motor Group łączy siły z Rolls-Roycem w celu wspólnej budowy w pełni elektrycznego napędu zasilanego ogniwami wodorowymi dla latających pojazdów przyszłości. Tym samym firmy te włączają się do wyścigu, którego stawką jest zajęcie wiodącej pozycji w prężnie rozwijającym się rynku AMM, czyli zaawansowanej mobilności powietrznej (advanced air mobility). Jak podaje portal The Korea Times synergia obu firm ma wnieść wykorzystanie wiedzy z obszaru lotnictwa i zdolności certyfikacyjnych Brytyjczyków z doświadczeniem w obszarze napędu wodorowego Koreańczyków.

Firmy te podpisały porozumienie na Farnborough International Airshow, jednym z najważniejszych wydarzeń branży lotniczej w roku. Dokument określa pięć strategicznych celów współpracy. Należą do nich kolaboracja w obszarze technologii napędu pojazdów AMM Hyundaia, uprzemysłowienie systemów napędowych Rolls-Royce, rozwój elektrycznego systemu napędzania zasilanego wodorem dla platformy RAM Hyundaia, budowa wspólnego systemu w pełni elektrycznego zasilania oraz demonstracja zbudowanego na tej podstawie pojazdu latającego do 2025 r.

Porozumienie zostało podpisane przez CEO obu firm, Chung Euisuna po stronie Hyndai Motor Group i Warrena Easta z Rolls-Royce. Jest to sygnał rosnącego zainteresowania firm z branży motoryzacyjnej obszarem miejskiej komunikacji powietrznej, która może znacząco rozwinąć się w ciągu tej dekady. Już w 2018 r. mogliśmy dowiedzieć się o poszukiwaniach przez brytyjską firmę partnerów, którzy pozwoliłby jej wejść na rynek latających taksówek. Podobnym kierunkiem rozwoju zainteresowany jest japoński przewoźnik narodowy Japan Airlines, a uruchomieniem powietrznych usług zainteresowane są największe światowe metropolie i wiodące firmy przewozowe.

Jednym z potentatów tej branży może być Joby Aviation z siedzibą w Santa Cruz w Kalifornii, które w 2020 wykupiło spółkę Uber Elevate odpowiedzialną za budowę latającej taksówki. Zgodnie z planami firmy, jej pierwsze powietrzne pojazdy świadczące usługi transportowe mogą pojawić się w miastach już w 2024 r. Można spodziewać się, że do końca tej dekady na naszym niebie pojawi się coraz więcej tego rodzaju obiektów. Wiele zależy od zdolności powietrznych pojazdów do przystosowania się do miejskiego otoczenia, w szczególności zachowania bezpieczeństwa i wpływu na środowisko.

Na FIA zaprezentowano również koncepcję latającego pojazdu Hyundaia. Z zewnątrz prezentuje dość smukłą sylwetkę, w środku przypominał budowę znaną nam z samochodów. Nad designem wnętrza pracował między innymi dyrektor działu kreatywnego grupy Luc Donckerwolke, a w ramach wyposażenia kierowano się minimalizmem i rozwiązaniami, znanymi z luksusowych modeli aut południowokoreańskiego producenta. Wnętrze inspirowane jest także budową motyla, mając zapewnić pasażerom komfort i poczucie bezpieczeństwa. Choć dziś brzmi to dość fantazyjnie, być może jeszcze w tej dekadzie latające pojazdy wejdą do naszej codzienności.

