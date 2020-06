Hyundai Motor i LG Chem rozważają współpracę przy produkcji baterii samochodowych

Południowokoreańskie koncerny Hyundai Motor i LG Chem rozważają wspólną produkcję baterii samochodowych. Miałaby za to odpowiadać spółka joint venture, która zostałaby powołana w Indonezji - podaje we wtorek agencja Reutera za osobą znającą szczegóły sprawy.

Zastrzegający anonimowość informator Reutera podkreślił, że niepodawane do wiadomości publicznej plany co do wysokości inwestycji ani możliwości produkcyjnych nowego JV nie zostały jeszcze skonkretyzowane.

Prezes Grupy LG Koo Kwang-mo i wiceprezes wykonawczy Hyundai Motor Eui-sun Chung spotkali się w poniedziałek, by przedyskutować współpracę w zakresie baterii na potrzeby pojazdów elektrycznych. Spółki potwierdziły, iż takie spotkanie miało miejsce, ale przekazały, że nie zapadła żadna decyzja ws. potencjalnego joint venture. "Grupa Hyundai Motor współpracuje z LG Chem nad rozmaitymi projektami, jednak nie odbyły się żadne konkretne rozmowy dotyczące joint venture produkującego baterie w Indonezji" - przekazał koncern w oświadczeniu przekazanym Reuterowi.

Informacje o negocjacjach między Hyundai Motor a LG Chem dotarły do władz Indonezji. Rzecznik indonezyjskiego ministerstwa ds. morskich i inwestycji Jodi Mahardi potwierdził, że doszło do spotkania przedstawicieli spółek i rządu kraju, jednak nie ujawnił szczegółowych ustaleń. "Hyundai zaprosił LG do poznania określonych krajowych spółek, by zbadać możliwość współpracy przy produkcji baterii dla pojazdów elektrycznych" - przekazał.

Jak wskazuje Reuters, Hyundai jest postrzegany jako stosunkowo nowy gracz na rynku pojazdów zelektryfikowanych. Spółka konkuruje z japońskim koncernem Toyota Motor dominującym w Azji Południowowschodniej. W ramach realizowanej strategii południowokoreańska firma uruchomiła nową fabrykę samochodów w Indonezji przystosowaną do produkcji pojazdów elektrycznych. Hyundai nie prowadzi jednak dotychczas żadnych joint ventures, które gwarantowałyby mu dostawy baterii niezbędnych tego rodzaju maszynom - coraz intensywniej promowanym przez państwa i stany decydujące się na obniżenie emisji dwutlenku węgla na swoich drogach.

Wielobranżowy koncern LG Chem zalicza się do największych światowych producentów baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Jedna z fabryk spółki od 2016 r. działa pod Wrocławiem; powstają tam akumulatory wykorzystywane m.in. przez Grupę Volkswagen oraz konkurencyjne BMW. LG Chem dostarcza baterie także innym spółkom, m.in. koreańskiemu Hyundaiowi oraz amerykańskiej Tesli. Konglomerat prowadzi w podobnym celu JV m.in. z amerykańskim General Motors oraz chińskim Geely Automobile Holdings (właścicielem Volvo Cars).