Hyundai we współpracy z Uberem stworzył model latającej, elektrycznej taksówki

Południowokoreański koncern motoryzacyjny Hyundai w ramach współpracy z Uberem stworzył model latającej, elektrycznej taksówki - podał serwis Automotive News. Pojazd, docelowo autonomiczny, na razie ma być sterowany przez człowieka.

Jak przypomniał serwis The Verge, amerykańska spółka oferująca usługi przewozu osób rok temu zaprezentowała koncepcyjny model pojazdu latającego. Koncern ogłosił wówczas, że poszukuje partnerów do prac nad rozwojem projektu. Dotychczas Uber podpisał w tej sprawie porozumienia łącznie z siedmioma firmami technologicznymi (Joby, Jaunt, Embraer, Pipistrel, Karem Aircraft, Aurora Flight Sciences, Bell) i jednym producentem samochodów, marką Hyundai.

Zaprezentowana podczas odbywających się w Las Vegas w USA targów Consumer Electronics Show (CES) latająca taksówka ma startować pionowo i rozwijać prędkość do 290 km/h. Wysokość przelotowa pojazdu to od 300 do 600 metrów, natomiast zasięg lotu ma wynieść 97 km.

Maszyna z łącznie pięcioma miejscami siędzącymi będzie napędzana wieloma małymi śmigłami umieszczonymi dookoła płatowca. Rozproszony napęd elektryczny ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także pozwolić na ograniczenie hałasu w stosunku do helikopterów z dużymi śmigłami i silnikami spalinowymi, co w miastach jest kluczową zaletą.

Jak podał serwis, Hyundai zająłby się produkcją latającej taksówki, a Uber mógłby odpowiadać za świadczenie usług.

Wskazując na wyzwania, firmy podały różne terminy komercjalizacji zaprezentowanego podczas CES modelu.

Według wiceprezesa wykonawczego Hyundaia Euisuna Chunga usługa mobilności powietrznej powinna zostać wprowadzona na rynek w 2028 r.; jak podkreślił, dostosowanie prawa i systemu wymaga czasu.

Uber zaznaczył, że "nierealne" byłoby oczekiwanie, że wszystkie osiem firm, które dołączyły do projektu latających taksówek, wprowadzą je na rynek w tym samym czasie. Jak podkreśliła menedżer ds. komunikacji amerykańskiej spółki Sarah Abboud, planowane uruchomienie działalności komercyjnej w 2023 "prawdopodobnie będzie dotyczyć innych partnerów".

W 2019 r. Hyundai zapowiedział, że do 2025 r. zainwestuje 1,8 bln wonów (1,5 mld dolarów) w "miejską mobilność lotniczą".

Południowokoreańska spółka nie jest jedynym producentem samochodów, który chce rozwijać technologię małych, latających pojazdów autonomicznych, startujące i lądujące pionowo. W start-upy pracujące nad rozwojem takiego rozwiązania zainwestowały m.in. niemiecki Daimler, chiński holding Geely i japońska Toyota. Należące do koncernu Volkswagen Porsche współpracuje natomiast z producentem samolotów Boeingiem.