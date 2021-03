IBM i Comarch modernizują bazę danych ZUS

Comarch wspólnie z firmą IBM przeprowadził prace migracyjne głównego systemu bazy danych IBM Db2 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakład aktualnie korzysta z wydajniejszej wersji systemu, jaką jest 10 CM (ang. Conversion Mode). Wcześniej używana była wersja 9 NFM.

Zdaniem specjalistów IBM, którzy od ponad 20 lat administrują systemem Db2 w ZUS, była to najbardziej wymagająca operacja podniesienia wersji bazy danych od początku powstania systemu KSI.- Wyzwaniem była weryfikacja i dostosowanie nie tylko aplikacji i procedur eksploatacyjnych, ale i całego środowiska systemowego i narzędziowego zarządzającego przetwarzaniem jednej z największych baz operacyjnych na platformie Mainframe. Tym bardziej że poprzednia operacja podniesienia wersji Db2 miała miejsce 8 lat temu - wyjaśnia szef zespołu usług IBM Mainframe, Maciej Rowiński.Prace zakończyły się uzyskaniem stabilnego środowiska opartego o IBM Db2 w wersji 10 CM w niespełna 10 miesięcy.- Przeprowadzenie migracji było zadaniem złożonym, wymagającym precyzyjnego zaplanowania zarówno w obszarze technologicznym, jak również organizacyjnym. Migracja nie mogła spowodować i nie spowodowała przestoju w funkcjonowaniu systemu. Uważam to za ogromny sukces zespołów realizujących migrację tj. ZUS, IBM i Comarch - mówi Włodzimierz Owczarczyk członek zarządu ZUS ds. IT.