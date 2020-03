IBM nauczył sztuczną inteligencję rozumienia idiomów i kolokwializmów

IBM nauczył sztuczną inteligencję (AI) komputera Watson rozumienia idiomów i kolokwializmów - podał w środę dziennik "Independent". Jak podkreślają twórcy Watsona, wyrażenia idiomatyczne i kolokwializmy to jedne z najtrudniejszych części języka angielskiego.

Według IBM Watson stał się tym samym pierwszym komercyjnym systemem sztucznej inteligencji zdolnym do rozumienia i analizy tego rodzaju wyrażeń.

Kolokwializmy oraz idiomy to wyrażenia bardzo trudne do rozpoznania dla sztucznej inteligencji, przez co najczęściej nie jest ona zdolna do prowadzenia skomplikowanych dialogów z użytkownikami - przypomina dziennik.

Tymczasem, jak zauważa generalny menedżer działu ds. danych i sztucznej inteligencji IBM Rob Thomas, "język jest narzędziem wyrażania myśli i opinii, w równym stopniu jak przekazywania informacji". "Dlatego właśnie jesteśmy przekonani, że większe zaawansowanie możliwości analizowania i rozumienia języka z użyciem narzędzi NLP (natural language processing, przetwarzanie języka naturalnego - PAP) pomoże zmienić sposób wykorzystywania przez firmy kapitału intelektualnego, jaki zawierają dane" - dodał.

IBM zapowiedział, że najnowsza zdolność Watsona zostanie zaimplementowana w systemie sztucznej inteligencji Project Debater. To pierwszy komercyjny system AI oferujący zdolności NLP i jak obiecuje producent, jedyna sztuczna inteligencja zdolna do prowadzenia skomplikowanej debaty z człowiekiem.

Nowe możliwości rozumienia języka przez AI IBM-u mogą być wykorzystywane m.in. w obsłudze klienta, gdzie rozumienie często występujących kolokwializmów jest kluczowe dla dokonania właściwej oceny i analizy problemów.

Rozwijany przez IBM system Watson, o którym w mediach zrobiło się głośno w 2011 roku po pokonaniu przez tę sztuczną inteligencję człowieka w turnieju telewizyjnym "Jeopardy!", wykorzystywany jest w różnych dziedzinach - m.in. prognozowaniu pogody oraz terapiach nowotworowych.