IBM oskarżany o dyskryminowanie starszych pracowników

Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia w USA zarzuca IBM, że przeprowadzając wielotysięczne redukcje etatów w okresie od 2013 r. do 2018 r. zwalniał przede wszystkich starszych pracowników, po czym zatrudniał ich ponownie, tym razem na zlecenie i za niższą stawkę.

Jak ustaliła amerykańska Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia (ang. US Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) 85 proc. zwolnionych przez koncern w latach 2013-2018 pracowników stanowiły osoby starsze, z długą wysługą lat.

"Dowody wskazują na to, że wielu starszych pracowników, którzy zostali pozbawieni etatu i którym powiedziano, że ich umiejętności są już przestarzałe, zostało potem przez IBM zatrudnionych ponownie, ale tym razem jako pracownicy kontraktowi, czyli zarabiający niższą stawkę i pozbawieni części świadczeń" - napisała w liście do IBM dyrektorka biura Komisji w Nowym Jorku, Judy Keenan.

Keenan podkreśliła też, że śledztwo Komisji ws. IBM zostało zakończone, zaś przedstawione ustalenia są "ostateczne".

W 2018 r. kilkoro zwolnionych przez koncern pracowników pozwało IBM do sądu oraz złożyło skargę na firmę do EEOC.

"Nasze postępowanie wykazało, że działania podjęte przez koncern w latach 2013-2018 dyskryminowały pracowników ze względu na wiek, zaś kierownictwo było zachęcane przez zarząd firmy do stosowania agresywnego podejścia w celu znacznego zmniejszenia zatrudnienia starszych pracowników, na rzecz zatrudnienia młodych" - pisze w raporcie EEOC.

IBM odrzucił zarzuty Komisji argumentując, że firma nigdy podejmowała odgórnych decyzji co do profilu zwalnianych pracowników i tłumacząc, że decyzja na ten temat należała do kierowników, zarządzających konkretnymi zespołami.

"IBM podejmuje decyzje w oparciu o potrzeby swoich zespołów biznesowych, nie wiek pracowników. Będziemy nadal bronić tego podejścia" - powiedział wiceprezes IBM ds. komunikacji Edward Barbini.

Jak zapowiedziała szefowa EEOC, Judy Keenan, Komisja zamierza teraz mediować pomiędzy koncernem a pokrzywdzonymi pracownikami. Jeśli postępowanie pojednawcze okaże się nieskuteczne, sprawa będzie prawdopodobnie kontynuowana w sądzie.