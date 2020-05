IBM zwalnia tysiące pracowników, chce zachować "elastyczność" podczas pandemii

IBM zwalnia tysiące pracowników i chce zachować "elastyczność" podczas pandemii koronawirusa - podaje serwis Ars Technica. Oprócz zwolnień IBM planuje także obniżenie pensji pracowników, których angaż został utrzymany przez firmę.

Zapowiadając zwolnienia i obniżki wynagrodzeń, IBM oświadczył, iż "bardzo konkurencyjny rynek wymaga elastyczności w zestawianiu wysoko cenionych umiejętności (w ramach struktury zatrudnienia - PAP)".

Podobnie jak wiele innych firm, IBM podejmuje obecnie działania mające poprawić pogarszającą się z powodu pandemii koronawirusa sytuację spółki - komentuje serwis Ars Technica, który przypomina, że już przed wybuchem tego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i zdrowotnego stan finansów koncernu nie był najlepszy. W ostatnich latach firma koncentrowała swoje działania wokół wzmocnienia działów odpowiedzialnych za ofertę usług chmurowych i rozwój technologii sztucznej inteligencji.

IBM nie sprecyzował, jak wiele osób utraci pracę w związku z obecną sytuacją, ale dziennik "Wall Street Journal" i agencja Bloomberga informowały, że mogą to być nawet tysiące pracowników w pięciu stanach: Kalifornii, Nowym Jorku, Karolinie Północnej, Missouri i Pennsylwanii.

Zatrudniane przez koncern osoby, które zdecydowały się - zachowując anonimowość - na rozmowę z Bloombergiem, twierdzą, że zwolnienia otrzymały całe zespoły. IBM zapowiedział, że pracownikom objętym redukcją etatów przez kolejne 12 miesięcy będzie przysługiwało finansowane przez spółkę ubezpieczenie zdrowotne.

Cięcie kosztów zapowiedziała również spółka Hewlett-Packard Enterprise. Pracownicy tej firmy mają otrzymywać obniżone wynagrodzenie co najmniej do końca października. Zdaniem menedżerów HPE, cięcia pensji będą mieścić się w przedziale od 20 do 25 proc. ich obecnej wysokości. Firma w dłuższym okresie planuje zmniejszyć koszty swojej działalności poprzez szersze przyjęcie modelu pracy zdalnej, co pozwoli zrezygnować z utrzymania części biur.

Zarząd spółki nie sprecyzował, jak duże będą zwolnienia pracowników HPE, ani w jakich działach firmy do nich dojdzie. Firma zakomunikowała natomiast, że planuje dopracować szczegóły swojego planu działalności w ciągu "najbliższych kilku miesięcy".