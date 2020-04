IC Solutions zbuduje narzędzie do weryfikacji podpisów

Spółka IC Solutions oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały umowę na dofinansowanie kwota 4 mln zł systemu informatycznego IC Sign, który w oparciu o weryfikację tożsamości na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego, zabezpieczy podpisywane umowy czy przeprowadzane transakcje.

System IC Sign ma na celu automatyczne weryfikowanie tożsamości danej osoby na podstawie biometrii podpisu. Tym samym firma dąży do poszerzenia oferty o zwiększenie bezpieczeństwa transakcji poprzez jednoznaczną biometryczną weryfikację tożsamości, która będzie w pełni automatyczna.- System przede wszystkim ma na celu podniesienie bezpieczeństwa transakcji, np. zawieranych umów kredytowych. Podszycie się pod daną osobę nie będzie możliwe, jeśli formą weryfikacji tożsamości będzie podpis biometryczny. Z drugiej strony system przyspieszy szereg innych procesów. Unikatowość systemu oparta jest o różne formy podpisów biometrycznych i możliwość ich wzajemnej weryfikacji. Nie ma bowiem obecnie na rynku żadnych pozytywnych doniesień naukowych na temat wartości prawnej i dowodowej podpisu biometrycznego składanego na ekranach - mówi Patrycja Kogut.IC Sign będzie możliwy do zastosowania w każdym miejscu, gdzie zawiera się umowy czy podpisuje inne ważne dokumenty. Spółka zapewnia, że notuje już zainteresowanie wdrożeniem systemu w firmach z branż finansowej, energetycznej i medycznej. Patrycja Kogut przyznaje, że bez wsparcia z Funduszy Europejskich realizacja projektu nie byłaby możliwa.- Wsparcie, jakie uzyskaliśmy z NCBR pozwoli nam na przeprowadzenie bardzo kosztownych prac badawczych. Samodzielne finansowanie tak dużego i złożonego projektu na ten moment byłoby niemożliwe z bardzo prostego powodu - finansujemy się z prowadzonej sprzedaży i nowych wdrożeń u klientów, dlatego dotąd koncentrowaliśmy siły naszej organizacji na nowych wdrożeniach. Mamy natomiast możliwość wyodrębnienia zespołu B+R, który skupi się na zaplanowanych pracach. Przeprowadzenie badań i opracowanie nowego rozwiązania otworzy nam nowe obszary rynku i z pewnością przełoży na znaczne zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie wzrost spółki - podsumowuje.