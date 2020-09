ICEYE pozyskał 87 milionów dolarów na nowe satelity

Polsko-fińska firma ICEYE, działająca w obszarze satelitarnych zobrazowań radarowych (SAR), ogłosiła 22 września zamknięcie trzeciej serii finansowania w wysokości 87 milionów dolarów.

Europejski kontekst

Łączna wartość wszystkich środków pozyskanych dotychczas przez ICEYE wynosi 152 miliony dolarów.Wiele kluczowych obszarów działalności ICEYE jest realizowanych w Polsce. Liczący ponad 40 osób zespół ICEYE Polska tworzy Laboratoria Inżynierii Kosmicznej, Centrum Operacji Satelitarnych oraz Centrum Wsparcia Klienta. Planowana obsługa klientów w trybie 24/7 będzie realizowana przez ICEYE Polska. Ponadto, polscy inżynierowie odgrywają istotną rolę w procesie produkcji kluczowych systemów satelitów. Obecna infrastruktura oraz kompetencje ICEYE Polska umożliwiają prowadzenie procesu produkcji satelitów na terenie kraju.Finansowanie ICEYE w ramach “Serii C” obejmuje udział instytucji, które już wcześniej zainwestowały w firmę: True Ventures, OTB Ventures, Finnish Industry Investment (Tesi), Draper Esprit, DNX Ventures, Draper Associates, Seraphim Capital, Promus Ventures i Space Angels.W najnowszej rundzie finansowania uczestniczyli także New Space Capital i Luxembourg Future Fund. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) uczestniczył zarówno jako doradca Luxembourg Future Fund oraz jako inwestor w ramach programu InnovFin For Equity (IFE), wspieranego przez Komisję Europejską.Ponadto, znacząca część finansowania ze strony Finnish Industry Investment (Tesi) jest wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego trzonem Planu Inwestycyjnego dla Europy.Jednocześnie z finansowaniem serii C na rzecz ICEYE, OTB Ventures ogłosił dziś start dedykowanego programu wsparcia wiodących europejskich technologii kosmicznych - OTB Space Program I - wspierany przez Europejski Bank Inwestycyjny i Komisję Europejską w ramach programu InnovFin for Equity.Rafał Modrzewski był jednym z gości niedawnego XII Europejskiego Kongresu w Katowicach. W trakcie debaty inaugurującej wydarzenie przedsiębiorca wymienił trzy trendy określające przyszłość Europy: unifikację i integrację, różnorodność i inwestycje w naukę - Nie byłoby naszej firmy, gdyby nie europejska współpraca. Pracuje u nas ludzie reprezentujący 38 nacji wiele języków. Nasz przewaga tkwi w różnorodności - w niej też tkwi siła Europy. I reszcie - nie byłoby nas gdyby nie współpraca uniwersytecka i wsparcie dla innowacji - wyliczył Modrzewski.Dodał przy tym, że nie obawia się konsekwencji wspólnie przez Europę zaciąganego długu publicznego.- Czy boję się, że nasze pokolenie, będzie musiało to spłacać? Nie to jest kluczowy pytaniem, czy brać dług, lecz, jak zainwestować, by zyskać - stwierdził.